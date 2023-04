Vino: Anteprima Vino Al Vino 2023,il 6 e 7 maggio tra le vigne di Panzano in Chianti

Stimolare il senso di avventura, solleticare il desiderio di curiosare e scoprire il mondo dei viticoltori direttamente in cantina. Questo è il tema della nuova edizione di Anteprima Vino al Vino che si terrà il 6 e 7 maggio 2023, ideata e promossa dall’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti. La formula è itinerante e invita ad approfittare del risveglio primaverile per conoscere più a fondo un territorio intriso di cultura, vigneti, oliveti, unione e solidarietà.

Una terra ricca di galestro, con altitudini dai 350 ai 500 metri, ideali esposizioni al sole, vocata alla produzione di Sangiovese e che riunisce alcune delle migliori aziende al mondo nella produzione di Chianti Classico.

Le cantine dell’Unione si sveleranno nel primo weekend di maggio offrendo uno “Sneak Peek”, vale a dire una sbirciata in anteprima all’interno della loro produzione, la loro filosofia e storia, direttamente a contatto con il produttore, per degustare il vino e i prodotti tipici.

La formula è semplificata e facilmente accessibile con l’acquisto di un unico ticket di 30 euro in una qualsiasi delle cantine da cui i visitatori potranno scegliere liberamente di iniziare il loro tour oppure nel punto di raccolta alla Galleria “Vino dell’Arte” di Tenuta Casenuove in Via Chiantigiana 62, a Panzano in Chianti.

In questa occasione sarà consegnata la tracolla con il bicchiere di degustazione, la mappa del territorio e quattro percorsi consigliati per ottimizzare la propria visita, ammirando dalle colline indimenticabili percorsi panoramici e gustando nel tragitto alcune delle bellezze artistiche della Toscana.

L’Unione dei Viticoltori di Panzano nasce nel 1995 da un gruppo di aziende decise a intraprendere un cammino insieme nel segno della collaborazione e dell’amicizia e che su questi presupposti solidali hanno realizzato uno tra i primi distretti biologici vitivinicoli in Italia. Attualmente sono 23 i produttori di vino che hanno deciso di coltivare e produrre nel totale rispetto dell’ambiente e delle tradizioni e oggi la viticoltura biologica è l’elemento che caratterizza e distingue la quasi totalità della superficie vitata di Panzano.

Dopo 35 anni è rimasto intatto l’entusiasmo, la passione, il senso di solidarietà e di camminare insieme nel segno dell’eccellenza, della sostenibilità e dell’amicizia.

L’anteprima che si tiene a maggio è un perfetto preludio per l’evento “Vino al Vino”, appuntamento imperdibile che da oltre 30 anni si tiene nella terza settimana di settembre, riunendo tutti i produttori nella famosa piazza Bucciarelli di Panzano in Chianti, rivolto a chi desidera conoscere il territorio e vuole respirare un’atmosfera unica.

Per informazioni: info@viticoltoripanzano.com

Pagina Facebook: @UnioneViticoltoriPanzano

Pagina Instagram: @vinoalvinopanzano