Vino, a Firenze Ais Toscana premia i produttori toscani protagonisti nella guida Vitae 2024

AIS Toscana consegna ai produttori del Granducato gli attestati di riconoscimento delle “Quattro viti” nella Guida AIS Vitae 2024. Succede il prossimo 3 dicembre alle ore 12 alla Stazione Leopolda di Firenze, in occasione dell’evento “Saranno Famosi nel Vino”, che porta alla ribalta le giovani aziende vitivinicole che abbiano meno di 10 anni o le etichette con meno di 5 anni di mercato. Manifestazione che da quest’anno apre anche al gin, con un’area dedicata dove sono attesi produttori e gin italiani che ambiscono a diventare un cult nei prossimi anni.

La kermesse fiorentina, che nella precedente edizione ha visto una partecipazione particolarmente numerosa di cantine e vini toscani – pur essendo aperta ad aziende di tutta Italia – si è dunque rivelata l’occasione più significativa e coerente in cui inserire la presentazione in anteprima assoluta della Guida AIS Vitae 2024 dell’Associazione Italiana Sommelier, ed in particolare della sezione che interessa i produttori toscani ivi menzionati.

“Il mondo del vino toscano – spiega il Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini – continua a dimostrare il suo valore facendosi spazio nelle più importanti guide enologiche; la scelta di presentare i vini inseriti nella Vitae 2024 in questo contesto vuole essere soprattutto un augurio per tutte quelle nuove realtà che si stanno affacciando alla ribalta soltanto adesso, o comunque che lo hanno fatto in un passato recente, di un futuro ad alto potenziale”.

Il Presidente nazionale di AIS Sandro Camilli insieme al Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini consegneranno materialmente gli attestati del prestigioso riconoscimento ai produttori, insieme al referente della guida per la Toscana Roberto Bellini, che ha sottolineato come le sessioni di degustazione per la Guida AIS Vitae 2024 siano iniziate a maggio per concludersi alle porte dell’autunno. “Abbiamo ricevuto 1125 vini da 495 aziende – ha specificato – e di tutti questi “soltanto” 320 sono entrati a far parte della Guida, a dimostrazione di come il criterio principale di selezione sia l’altissimo livello qualitativo. I vini che hanno conseguito un punteggio superiore a 90/100 sono stati 489 mentre 246 hanno raggiunto le “Quattro viti”, il riconoscimento più alto”.

La partecipazione di AIS Toscana all’evento Saranno Famosi nel Vino, prevede anche domenica 3 dicembre una masterclass dedicata al Roero alle 13.30 in collaborazione con la cantina Bric Castelvej e una dedicata al Valpolicella alle 15 in collaborazione con la cantina Valentina Cubi entrambe a cura di Marcello Vagini vice presidente dell’Associazione e delegato AIS di Siena, sono gratuite e a numero chiuso.