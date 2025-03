Viareggio, un viaggio nei sapori del territorio con Food Expo Versilia

Viareggio si prepara ad accogliere la terza edizione di Food Expo Versilia, un evento che celebra l’eccellenza enogastronomica della Versilia e dei parchi limitrofi. Dal 29 al 31 Marzo 2025, il Principino Eventi si trasformerà in un vivace punto d’incontro per appassionati, operatori del settore e curiosi di tutte le età.

“Vi aspettiamo per il taglio del nastro e brindisi inaugurale sabato mattina ore 10:30 insieme ai produttori e protagonisti della manifestazione! -Invitano gli organizzatori- Siamo felicissimi della risposta del pubblico in merito all’iniziativa “A tavola con i sensi: un’esperienza culinaria al buio” già sold out ma ricordiamo l’importanza della partecipazione degli operatori del territorio per la giornata di lunedì 31 con programma speciale loro dedicato dove si discuterà dell’importanza della qualità del cibo nella ricettività della Versilia”. -aggiungono-.

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare gli stand dei produttori locali, scoprendo le eccellenze delle aziende agricole e di trasformazione del territorio. Potranno assistere a coinvolgenti showcooking, partecipare a degustazioni guidate organizzate in collaborazione con esperti di ONAF, FISAR e FIB, e ascoltare talk informativi su temi di attualità nel settore enogastronomico.

Sostenibilità e tradizione: i temi al centro dell’evento

Food Expo Versilia non sarà solo una vetrina di prodotti, ma anche un’occasione per riflettere su temi importanti come la sostenibilità e la valorizzazione delle tradizioni locali. Tra i convegni in programma, spicca quello sul progetto “Blue fishers” della Fondazione Marevivo, volto a combattere l’inquinamento marino da polistirolo. Si parlerà inoltre dell’importanza del rispetto della stagionalità per un consumo consapevole e salutare.

“Un occhio di riguardo è rivolto ai giovani – sottolineano ancora gli organizzatori- parteciperanno all’evento tre scuole alberghiere del territorio ISI Marconi di Viareggio e Seravezza, IPSEOA “F.lli Pieroni” di Barga e “G. Minuto” di Massa con cinque squadre di ragazzi e ragazze che si confronteranno nella preparazione di un primo piatto a base di pesce e verdure del territorio! Siamo felici che le scuole abbiano aderito con tanto entusiasmo e spirito di confronto. Un bellissimo premio per loro da Barilla – sponsor del concorso – che metterà in palio una visita al pastificio più grande e sostenibile al mondo e alla collezione d’arte privata Barilla”- concludono.

L’evento offrirà un ricco programma di laboratori gratuiti, pensati per coinvolgere sia gli adulti che i bambini che troveranno modo di divertirsi e imparare. Gli adulti potranno apprendere tecniche di mise en place, scoprire i segreti per una dispensa ben fornita e imparare a preparare ricette tradizionali. I più piccoli potranno invece divertirsi con la Bee School, alla scoperta del mondo delle api, o partecipare a laboratori di pasticceria per imparare a preparare dolci tipici della tradizione viareggina.

Un’attenzione speciale alla cucina vegetale e all’inclusione: Food Expo Versilia dedicherà per la prima volta uno spazio speciale alla cucina vegetale con un talk e uno showcooking dedicati. Infine, l’evento ospiterà l’esperienza “A tavola con i sensi”, una cena al buio in collaborazione con la Fondazione Catarsini 1899 ETS, il cui ricavato sarà devoluto a progetti per persone con disabilità visiva.

Informazioni utili

Food Expo Versilia è organizzata da Slow Food Versilia, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e dei Comuni della Versilia, e il sostegno di Vetrina Toscana e di aziende private. Per informazioni e prenotazioni: 3421684031,

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web dell’evento: foodexpoversilia.it.

Per la giornata degli operatori l’ingresso gratuito previa registrazione su https://foodexpoversilia.it/la-giornata-degli-operatori/

Ecco il programma di tutti i giorni della manifestazione

I produttori del territorio e la vetrina novità prodotti 2025

Sabato 29 Marzo

10:30 11:00 Evento speciale: Inaugurazione

11:00 12:00 Showcooking: Pasta allo straccio

11:00 11:30 Convegno: MAREVIVO progetto Bluefishers: “Le cassette blu”

11:30 12:00 Laboratorio per bambini: La valigia del mare

11:00 12:00 Laboratorio per bambini: Scopriamo il cibo

12:00 13:00 Talk con degustazione: Il distretto rurale e del cibo della Versilia

12:00 13:00 Laboratorio adulti: Benvenuti alla mia tavola

12:30 13:30 Showcooking: Gallinella in pastella

15:00 16:00 Showcooking: Azzurro, come il mare

15:00 16:00 Talk con degustazione: L’essenziale in cucina

15:00 16:00 Laboratorio per bambini: Piccoli Pasticceri di Budini

16:00 17:00 Talk con degustazione: Bombe Budini e Bomboloni

16:30 17:30 Letture adulti: “Come Mangiavamo, 143 ricette camaioresi da salvare” di Giovanni Ghirlanda

16:30 17:30 Showcooking: Gianduiotti di ricotta del Parco

17:30 18:30 Talk con degustazione: Versilia del Bicchiere

17:30 18:30 Laboratorio adulti: Le tagliatelle con farina di castagne

18:00 19:00 Showcooking: 40 anni di Parco delle Alpi Apuane

19:30 21:30 Evento speciale: A tavola con i sensi: Un’esperienza culinaria al buio

Domenica 30 Marzo

10:00 11:00 Laboratorio adulti: Strumenti utili per uno stile alimentare del benessere

10:30 11:30 Showcooking: La primavera nel piatto dall’ orto

11:00 12:00 Talk con degustazione: Il Formaggio: una storia d’amore millenaria in cui credere

11:00 12:00 Laboratorio per bambini: Scopriamo il cibo

12:00 13:00 Laboratorio per bambini: A merenda con il Parco delle Alpi Apuane: crea la tua crema di nocciole

12:00 13:00 Convegno: Le stagioni …un ritmo naturale!!

12:00 13:00 Showcooking: Muggine e primizie primaverili

15:00 16:00 Talk con degustazione: Alimentazione vegetale, una scelta consapevole per la salute

15:00 16:00 Laboratorio per bambini: Bee School: scopri il meraviglioso mondo delle api

15:00 16:00 Showcooking: Lo zucchero artistico

16:30 17:30 Letture adulti: “Le bugie che ci fanno ammalare” di Andrea Grieco edito da Rizzoli

16:30 17:30 Showcooking: Il Cacciucco con il pescato del giorno

16:30 17:30 Laboratorio per bambini: Fattoria di animaletti in pasta da zucchero

17:30 18:30 Talk con degustazione: Un cocktail speciale con i ragazzi del progetto “SpecialMente Barman”

18:00 19:00 Laboratorio adulti: I coltelli in cucina

18:00 19:00 Showcooking: Il Bollito del tuo macellaio di fiducia (uso e riuso)

Sabato 29 e Domenica 30 Marzo

10:00 20:00 Fondazione Veronesi Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente

10:00 20:00 LILT Amati fai prevenzione

Lunedi 31 Marzo

10:30 12:00

“Cibo e Salute.

Convegno a cura dell’UNISG Pollenzo con la partecipazione di Acqua S. Bernardo e Accademia Barilla con il libro “Il Cibo come alleato”

13:00 14:30

Versilia Slow Challenge

Competizione gastronomica degli studenti e delle studentesse degli Istituti alberghieri ISI Marconi di Viareggio e Seravezza, IPSEOA “F.lli Pieroni” di Barga e “G. Minuto” di Massa che si confronteranno nella preparazione di un primo piatto con condimenti del territorio. In giuria i docenti di UNISG Pollenzo, personalità del mondo dell’enogastronomia ed altri professionisti ed appassionati di settore.”

15:00 16:00

L’importanza della qualità del cibo nella ricettività della Versilia: testimonianze

La visione dei giovani operatori del settore ricettivo della Versilia.

Al tavolo: Valeria Maggiorelli (Bagno Arizona), Leonardo Larson Barsotti (Coci Vini e Fornelli), Alex Pagliai (Pasticceria Alex), Alessio Bachini (Hotel Ristorante Paradis), Matteo Dianda (Hotel e Ristorante Villa Grazia)