Vera Gheno a Unicollege per un un dialogo tra parole, identità e mediazione

Il linguaggio non è mai neutro: racconta chi siamo, come vediamo il mondo e come ci relazioniamo agli altri. Su queste premesse si fonda “Linguaggio ampio e traduzione”, l’evento promosso da Unicollege in collaborazione con New York University Florence, che mercoledì 22 maggio 2025 ospiterà la sociolinguista Vera Gheno nella sede fiorentina dell’istituto (Via Bolognese, 52).

Dalle 16:00 alle 17:30, nel suggestivo parco universitario, Gheno guiderà un incontro aperto e circolare sul valore delle parole nella costruzione dell’identità e nella mediazione tra le differenze. Traduttrice, divulgatrice, accademica e voce autorevole nel dibattito sul linguaggio inclusivo, Gheno metterà a fuoco l’intreccio tra comunicazione, società e trasformazioni culturali.Ad aprire l’evento sarà il Prof. Giosuè Prezioso, direttore accademico centrale di Unicollege, noto per il suo impegno verso una didattica fondata sull’inclusività e il dialogo tra saperi. L’incontro, gratuito e su prenotazione, sarà fruibile anche online tramite i canali ufficiali dell’ateneo. 180 i posti disponibili in presenza, con dotazioni tecniche pensate per favorire interazione e partecipazione.

Un appuntamento da non perdere per approfondire in che modo le parole possono essere strumenti di relazione, comprensione e cambiamento. Per informazioni: 055 093 7508