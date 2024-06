Vela, Arca SGR primo alla Viareggio Bastia Viareggio Trofeo Angelo Moratti 2024

Alle ore 2. 34’ 19’’ di giovedì 27 giugno, dopo circa 150 miglia percorse, il maxi 100’ ARCA SGR timonato dallo skipper triestino Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team, ha tagliato per primo in tempo reale il traguardo della III Viareggio-Bastia-Viareggio – Trofeo Angelo Moratti 2024, la manifestazione velica tra Sostenibilità e Innovazione organizzata dal Club Nautico Versilia con il Comune di Viareggio e Navigo, sotto l’egida della Fiv, il patrocinio di Regione Toscana, Comuni di Viareggio e Bastia, Marina Militare e Associazione Marevivo, la collaborazione con UVAI e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Dopo una prova senza sbavature, sfruttando al massimo le condizioni offerte dal percorso che nella notte ha visto punte di vento anche oltre i 20 nodi, Arca SGR ha così conquistato nuovamente la line honours, fissando anche il nuovo tempo di percorrenza che già apparteneva al maxi 100 italiano: 12 ore, 29 minuti e 19 secondi è infatti il nuovo record che migliora di quasi sei ore il precedente sempre detenuto da Arca SGR.

“Siamo molto soddisfatti per la line honours e per il record ottenuti in questa edizione di una regata che si disputa su uno dei percorsi senza dubbio più belli del Mediterraneo.- ha commentato Furio Benussi all’arrivo –Abbiamo gestito molto bene l’approccio verso Bastia che abbiamo raggiunto in tempi molto veloci e la successiva transizione sotto la Corsica quando il vento da 280 gradi è passato a 120. Passata la boa ci siamo riportati nel vento da ovest che ci ha spinto poi senza problemi fin sulla linea di arrivo di Viareggio dove abbiamo chiuso con 6 / 7 nodi di vento che ci ha portato a segnare il nostro nuovo record. Ora speriamo che questo record sia da stimolo per i nostri avversari per venire qui a sfidarci già il prossimo anno perché questo evento merita certamente grande attenzione e la partecipazione dei migliori maxi”.

Alle ore 20 e 16’ di ieri sera, infatti Arca Sgr aveva girato per primo la boa posizionata a Bastia e controllata dal socio CNV Roberto Fini con il suo Magim, per poi mettere la prua verso Viareggio.

La boa corsa è stata poi girata nell’ordine dal Vismara Momi 80 di AngeloMario Moratti e Nicola Minardi de Michetti (ore 22. 34 circa), dallo Swan 45 Thetis di Luca Locatelli (ore 1.03), dal Vismara V 50 Sport K9 di Gianluca Giurlani, dal GS 56’ Axa Paolisssima degli armatori CNV Luca Poli e Paola Poggi che con le sue Agenzie AXA è anche Partner della manifestazione (2.30’) e dall’ammiraglia della flotta a vela della Guardia di Finanza Grifone III (2.43’), che stanno ancora dirigendosi verso Viareggio.

Ritirati, invece, poco dopo la partenza per problemi tecnici, l’XP 44 Orizzonte del socio CNV Paolo Bertazzoni -iscritto nella categoria double handed e timonato da Fabrizio Marianelli con prodiere Giorgio Iacconi- e il Catamarano di 63’ Elianto che con il biologo marino/comandante Silvio Nuti per CETUS/Fmoonlus, nell’ambito del progetto ONDA, ha avuto a bordo un equipaggio misto (normo-diversamente abili motori e cognitivi) che dopo una serie di navigazioni di allenamento si sono cimentati per la prima volta in una competizione velica.

La regata, supportata dai Major Partners Next Yacht Group -Azimut Capital Management/Investimenti e AB Yachts Maiora- e Gruppo Frati, da Public Main Partners Comune di Viareggio, iCARE e Viareggio Porto 2020, dai partners Axa Assicurazioni Agenzie di Viareggio, Forte dei Marmi e Pisa, Cantieri Codecasa, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Galliano, Vannucci Piante, dal Green Partner Corepla e dal partner tecnico Eurven, aveva preso il via regolarmente alle ore 14.05 di ieri, in una splendida giornata di vento e sole ed è stata seguita su https://www.sgstracking.com/live/index.html?id=314

Il Comitato di Regata e di Proteste è stato composto dal Presidente Riccardo Incerti Vecchi con il 1° Membro Alessandra Virdis, Matteo Chimenti, Ubaldo Sgherri, Alessandro Beppi e Jacopo Morelli.

Intanto, in attesa degli arrivi di tutte le barche e di festeggiare i vincitori 2024, presso il Villaggio Regate davanti al Club Nautico Versilia, proseguirà sino a domani l’intenso programma di iniziative collaterali aperte a tutti coloro che vorranno essere protagonisti di uno degli appuntamenti più glamour dell’estate viareggina.

Nella mattinata odierna si è svolta la sessione conclusiva del workshop“La Robotica Marina” mentre nel pomeriggio sono in programma due imperdibili incontri: il primo (ore 18.30) su “Finanza Sostenibile” a cura di Azimut Investimenti con la partecipazione di Marevivo e a seguire, Rosalba Giugni, Presidente e Fondatrice di Marevivo, racconterà la sua storia e quella di Marevivo, in un’intervista con Fabio Pozzo. In serata l’Azimut Investimenti Cocktail.

Ed infine, nel tardo pomeriggio di domani, venerdì 28, (ore 18.30) il Presidente di Sanlorenzo SpA, Massimo Perotti, intervistato da Fabio Pozzo parlerà di Innovazione e Sostenibilità nel mondo della Nautica.

La suggestiva Cena di Gala sulla banchina di fronte al Club Nautico e la Premiazione concluderanno la serata e questa edizione 2024.