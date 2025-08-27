Università di Firenze, un Welcome day per gli iscritti al semestre filtro di Medicina e Odontoiatria

L’Università di Firenze organizza un incontro di benvenuto per i 1730 iscritti presso l’Ateneo al semestre filtro/aperto per l’accesso ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria.

All’appuntamento – in programma domani, giovedì 28 agosto dalle ore 10 – studentesse e studenti potranno accedere online attraverso l’account istituzionale che hanno ricevuto in seguito all’iscrizione al percorso introdotto da quest’anno dal DM 418/2025.

La rettrice Alessandra Petrucci porterà il suo saluto di benvenuto, la presidente della Scuola di Scienze della salute umana Betti Giusti illustrerà il percorso che prevede la frequenza di tre insegnamenti fondamentali (chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia), i relativi esami di profitto (nelle due sessioni del 20 novembre e 10 dicembre) e la formazione della graduatoria nazionale in base al punteggio conseguito negli esami.

La presidente del corso di studio in Medicina e chirurgia Linda Vignozzi e il presidente del corso di studi in Odontoiatria e protesi dentaria Lorenzo Franchi presenteranno come si svolgerà la didattica, al via a settembre. Le lezioni si terranno dall’1 al 26 settembre al Plesso della Torretta (via della Torretta, 16) e dal 29 settembre al 31 ottobre al Plesso Scienze biomediche, sperimentali e cliniche “Mario Serio” (Viale Morgagni, 50) con la possibilità di frequentare in presenza per tutti coloro che hanno manifestato questa intenzione. Sarà comunque sempre garantita la possibilità di seguire le lezioni in diretta online. A novembre è prevista attività di tutorato online.

Durante il Welcome day sarà anche possibile fare domande, conoscere i docenti degli insegnamenti impartiti e ricevere tutte le informazioni sui servizi di supporto, gli strumenti di studio, i servizi online e le modalità di prenotazione e registrazione delle presenze.