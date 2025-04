UE, Coldiretti Toscana: verso una nuova Pac, “Think Tank” dei giovani agricoltori

Tanto discussa quanto indispensabile per il ricambio generazionale nelle campagne e per il futuro dell’agricoltura italiana ed europea. La Pac, la politica agricola comune, è al centro di un acceso dibattito alla vigilia della prossima riforma che dovrà disegnare un cambio di rotta rispetto al recente passato viziato da ideologie, burocrazia, speculazioni e mancanza di trasparenza. La Pac così come è oggi non funziona e non sostiene i veri agricoltori.

Ma quali sono le priorità per la Pac del domani? Quali le correzioni per renderla più aderente alle necessità del mondo agricolo? E quali obiettivi deve porsi?

Fa tappa mercoledì 9 aprile (10.00) in Toscana, a Firenze, a Casa Coldiretti (viale Fratelli Rosselli, 20) il ciclo di workshop “La Pac che vorrei”, un’attività concepita per favorire la discussione, l’approfondimento ed il confronto tra i giovani soci sulla Pac. L’obiettivo dell’iniziativa è conoscere la loro opinione e raccogliere le loro proposte stimolandoli anche a svolgere una serie di attività interattive (tra cui la realizzazione di un project work): un esercizio di partecipazione straordinaria dei territori utile per formulare suggerimenti ed indicazioni nei contesti ufficiali. La nuova Pac dovrà ripartire dalle reali esigenze delle campagne e dei suoi attori principali.

All’incontro dal titolo “La Pac del vorrei” partecipano in qualità di relatori Daniela Dionesalvi (Referente Formazione Coldiretti Giovani Impresa), Tania Cariani (project work), Aldo Galeotti (Responsabile CAA Coldiretti Toscana), Eleonora Tinarelli (Segretaria Giovani Impresa Coldiretti Toscana) e Francesco Panzacchi (Delegato Giovani Coldiretti Toscana).

La Pac che vorrei fa parte delle attività organizzate all’interno del progetto InfoPAC 2024, curato da Coldiretti e cofinanziato dall’Unione europea: https://www.terrainnova.it/il-progetto-2024-it-infopac/