Turismo, Toscana tra i protagonisti al 60o TTG Travel Experience a Rimini

Accordi di cooperazione per sviluppare l’offerta turistica con l’estero, valorizzazione del turismo rosa, presentazione del nuovo sito di visittuscany.com, turismo e sostenibilità ambientale e un viaggio sulle tracce degli etruschi. Si presenta come al solito molto ricca l’offerta della Toscana al TTG Travel Experience di Rimini giunto alla 60a edizione, in programma fino a venerdì 13 presso il Quartiere fieristico. Toscana che sarà tra le protagoniste dell’evento grazie al lavoro realizzato da Toscana Promozione Turistica che ha organizzato un fitto calendario di iniziative nello stand 128-312 allestito nel Padiglione A5.

“L’appuntamento offerto tutti gli anni dal TTG a Rimini è importantissimo per la Toscana – ha commentato l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras -. Una vetrina che ci permette, attraverso le nostre agenzie, di mettere in risalto tutto il lavoro condotto nel corso dell’anno e illustrare agli operatori iniziative e proposte per la prossima stagione. Vogliamo intensificare gli scambi con le regioni estere e insistere sull’offerta dedicata alle donne e in generale su quella che mette al centro la sostenibilità”.

Oggi, 12 ottobre, l’assessore Marras sarà presente a tutti gli eventi in programma. Si apre alle 10.30 con ‘Visittuscany.com: nuova user experience e migliori standard di accessibilità’, evento di presentazione del portale dell’offerta turistica regionale a cura di Fondazione Sistema Toscana, sito recentemente rinnovato per ottimizzare il coinvolgimento e l’interazione con gli utenti e garantire la massima inclusività ed accessibilità di informazioni e contenuti. Alle 11.15, all’incontro dal titolo ‘Green Tuscany: il manifesto dei valori della Regione Toscana’, saranno illustrati il manifesto e la campagna di comunicazione associata. Un corpo di buone pratiche, ideato da un campione di operatori insieme a TPT e al quale possono aderire volontariamente tutte le imprese regionali, che formalizza i principi del turismo sostenibile in Toscana, con azioni pratiche che permettono di essere consapevoli degli impatti delle azioni su ambiente e comunità locali. Nello stesso giorno altri tre appuntamenti: alle 12.15 ‘Toscana Oltremare’, sul sistema dei porti turistici della Toscana, alle 15, ‘Toscana Terra Etrusca’, viaggio alla scoperta del popolo italico e al suo rapporto con l’acqua, e alle 16, ‘Slow Travel: l’Atlante dei Cammini della Regione Toscana’, con la presentazione del sistema di itinerari culturali che attraversano il territorio e che rappresentano veri e propri punti di accesso al patrimonio storico-artistico e naturalistico.

Domani, venerdì 13 ottobre, a partire dalle 10.30, appuntamento con ‘I territori della Toscana si presentano’, serie di incontri rivolti alla stampa in cui alcuni dei 28 Ambiti turistici toscani presentano le loro azioni di valorizzazione locale: Maremma Nord, Mugello e Valdinievole, Chianti, Valdichiana Aretina, Valdarno Aretino, Area Pratese, Valdelsa, Valdicecina, Amiata e Lunigiana.

Da segnalare infine che ogni giorno Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico, proporrà un ‘viaggio nel viaggio’ con degustazioni a tema.