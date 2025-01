Turismo sostenibile, opportunità per le imprese toscane

Micro, piccole e medie imprese virtuose, attente alla sostenibilità ambientale, sociale e culturale e che sono alla ricerca di opportunità concrete e di servizi per essere accompagnate ad entrare in nuovi mercati esteri (quali Francia, Stati Uniti e Canada) oltre che per attrarre nuovi viaggiatori e turisti: sono il target di un bando che mette a disposizione fino a 24mila euro in servizi e consulenze e che è promosso dal Progetto QM EXPORT.

C’è tempo fino al 16 marzo 2025, con due scadenze intermedie fissate per le 18.00 del 16 gennaio e 16 febbraio, per poter aderire. La procedura per candidarsi è semplice e veloce: basta compilare un modulo online: un altro punto a favore per quelle imprese che si approcciano per la prima volta ad iniziative di questo genere e che spesso vengono scoraggiate da iter burocratici complessi.

Il contesto

Ormai da tempo si parla di turismo di massa e di città-mangificio, ma il mercato del turismo in Toscana non è sempre “mordi e fuggi”: esistono infatti realtà imprenditoriali e sistemi territoriali virtuosi, che mirano ad attrarre il sempre più cospicuo mercato internazionale di viaggiatori appassionati di turismo lento, amanti dei luoghi più “veri” e sempre più attenti a riconoscere ed apprezzare prodotti e servizi di qualità, in linea con esperienze green e sostenibili, rispettosi delle tradizioni e della cultura del luogo, che generano benessere e che lavorano secondo criteri di sostenibilità ambientale, culturale e sociale.

Il bando

Il bando mira alla selezione di 35 imprese operanti nei settori delle attività ricettive, ristorazione, artigianato tradizionale, artigianato artistico, agricoltura, pescaturismo, ittiturismo, produzioni enogastronomiche, servizi turistici, servizi culturali, servizi sociali legati al turismo, servizi outdoor e altre attività legate alla cura e al ben-essere della persona, con sede o unità locale in una delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno o Grosseto.

Il bando è un’opportunità unica che permetterà alle aziende selezionate di ricevere servizi e consulenze fino a 24mila euro per l’accesso a servizi di consulenza utili a sviluppare l’attività e ampliare il loro mercato di riferimento grazie anche alla partecipazione ad eventi all’estero, incontri con altre aziende ed operatori, e di acquisire importanti certificazioni di qualità che permettano loro di rendere immediatamente riconoscibili i loro prodotti e servizi come rispondenti a criteri e standard internazionali.

Le parole d’ordine del bando

Parole d’ordine, quindi, internazionalizzazione e digitalizzazione: due percorsi, questi, che spesso scoraggiano le realtà imprenditoriali più piccole, che alla passione per il proprio lavoro accompagnano la preoccupazione di non essere in grado di entrare nei mercati esteri e di non avere gli strumenti utili a far sì che la loro attività possa essere pronta ad accogliere un genere di turismo finora forse a loro poco conosciuto ma sicuramente in continua crescita.

Cos’è il progetto QM EXPORT

Il progetto QM EXPORT è un progetto finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG Italia-Francia Marittimo 2021-2027 e la cui implementazione vede partner dalla Toscana alla Francia del sud, passando per Liguria, Corsica e Sardegna: Itinera Progetti e Ricerche Società Cooperativa Impresa Sociale e dai partner Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, ARTES 4.0 (Advanced Robotics and Enabling Digital Technologies & Systems 4.0), Cooperativa Agorà Sardegna Arl, D.A.F.N.E. Società Cooperativa Impresa Sociale, Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille, Coopérative Sud Concept.

“È nel nostro DNA promuovere l’accessibilità per tutte e tutti. Per noi il turismo, così come la cultura e i saperi locali sono le chiavi per promuovere quei cambiamenti positivi resi necessari ed ancora più urgenti oggi giorno – sostiene Laura Giuliano, vicepresidente della Cooperativa Itinera Livorno Cultura e Turismo – Abbiamo la fortuna di vivere in una terra ricchissima di storia e di bellezze naturali. La nostra scommessa è di renderle sempre più apprezzate, ma soprattutto di portare alla ribalta quei luoghi e quelle storie che sono un po’ più ‘di nicchia’, spesso sconosciuti anche a chi vi abita vicino e di sicuro interesse anche per i visitatori che giungono nel nostro territorio dai luoghi più lontani”.

“Siamo nati ed operiamo per promuovere e diffondere la cultura del digitale come strumento abilitante per l’economia del presente – sostiene Antonio Frisoli, Presidente di ARTES 4.0 (Advanced Robotics and Enabling Digital Technologies & Systems 4.0) di Pontedera (Pisa) – Ce lo dicono i dati e il lavoro quotidiano che svolgiamo sul campo: le MPMI vanno supportate con servizi di altissimo livello perché le sfide della digitalizzazione e dell’innovazione si vincono se si riparte dalle persone. Per questo è importante affidarsi a professioniste e professionisti che si dedicano a creare soluzioni innovative alle aziende per aiutarle a raggiungere il loro pieno potenziale”.

Info e bando completo su

https://interreg-marittimo.eu/it/web/qm-export/-/manifestazione-di-interesse