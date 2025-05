Turismo sostenibile: oltre 300 ciclisti da tutto il mondo in tour nella Toscana dei Parchi

Prenderà il via il 4 giugno dal Parco di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli il 999 Tuscany Grand Rando, il più importante evento ciclistico italiano sulle ultra-distanze, il cui tracciato tocca gran parte del territorio regionale. Tutti i dettagli del programma sono stati presentati in una conferenza stampa al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. Son intervenuti Stefano Scaramelli, vicepresidente dell’Assemblea legislativa; Anna Paris, consigliera regionale; Paolo Marrucci, presidente di Bike Rando ASD; Luca Bonechi, organizzatore dell’evento; Lorenzo Bani, presidente del Parco di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli; Daniela Mugnai, di Vetrina Toscana.

“Presentare la manifestazione in Consiglio regionale dà il giusto risalto ad un evento che cresce ogni anno – ha detto Stefano Scaramelli vicepresidente dell’assemblea toscana – e che tocca molti angoli della Toscana, partendo dal suggestivo parco di San Rossore. Una specie di giro della Toscana che diventa elemento culturale, identitario, sportivo e molto rappresentativo della nostra regione.”

“Un evento internazionale dove un gruppo di coraggiosi – ha detto la consigliera Anna Paris – attraverserà la nostra regione per 1.200 km scoprendo la bellezza dei suoi paesaggi, dei prodotti alimentari, dei panorami, dei profumi di una terra unica.”

“Una corsa di 1.200 km, 15.000 metri di dislivello che partirà dal parco di san Rossore – ha detto il presidente di Bike Rando Paolo Marrucci – che è una località facilmente raggiungibile, con il treno o l’aereo, anche per i partecipanti stranieri. Con 350 partecipanti siamo una delle tre manifestazioni con più adesioni. La partenza è fissata per il 4 giugno e gli ultimi arrivi sono previsti entro la mezzanotte di domenica 8 giugno.”

“Siamo felici di ospitare la partenza e l’arrivo di questa manifestazione internazionale che convoglia in Toscana ciclisti da tutto il mondo, che potranno ammirare nel loro tour bellezze storiche, architettoniche e naturali come quelle di cui la nostra area protetta è ricca – ha affermato il Presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani – il nostro Parco va vissuto e fruito, solo così se ne può diffondere la conoscenza e si può aumentare la consapevolezza ambientale. Siamo impegnati a incentivare la mobilità sostenibile, il Parco non a caso si trova al crocevia della ciclopista dell’Arno e di quella Tirrenica. Questo evento è un bellissimo stimolo e dimostra che si può vivere nella natura rispettandola.”

“Offriamo un Welcome Point prima della partenza utilizzando e valorizzando i prodotti del territorio – ha detto Daniela Mugnai di Vetrina Toscana – pensando alla sostenibilità, con prodotti stagionali dei nostri parchi, che hanno prodotti eccezionali e che sono nell’area di interesse della gara.”

“Una corsa unica che ti fa vedere una Toscana diversa – ha detto Riccardo Nencini promotore dell’evento – e la novità dei punti tappa dove ogni luogo presenta i suoi prodotti tipici e uno spettacolo. Il ciclismo ha un indotto importante e si lega aa una forma di turismo più leggera, più lenta, come quella di andare a piedi per gli antichi cammini.”

“Siamo impegnati per il Primo Set Point per la notte Gialla al Circolo di Cavallina – ha detto l’organizzatrice Rita Nencini – dove dall’una di notte alle sei di mattina daremo ristoro ai ciclisti partecipanti con i prodotti tipici del Mugello. Nell’attesa del transito organizziamo una serata dedicata a Gastone Nencini per ricordare i 65 anni dalla vittoria del Tour De France e Franco Ballerini per ricordare i 25 della sua vittoria della Parigi- Roubaix”.

L’evento ciclistico internazionale in programma a partire dal giorno 4 giugno 2025 dal Parco di San Rossore (Pisa) si svolge in formula randonnée e interessa ben 1.200 km di strade secondarie prevalentemente a basso traffico veicolare. Il tracciato tocca gran parte del territorio regionale ed in particolare il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, il Parco Regionale della Maremma ed il Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

I ciclisti hanno fino a 95 ore no stop di tempo per poter ottenere il brevetto internazionale e 100 ore per il brevetto nazionale. Lungo il percorso sono allestiti 16 Bike Point di controllo dove si può usufruire dei servizi messi a disposizione delle associazioni no profit aderenti e di aziende private. I ciclisti avranno l’obbligo del pieno rispetto del Codice della Strada e pertanto, oltre che sportivo e turistico, l’evento ha anche un profilo educativo.

L’evento, il più importante in Italia della disciplina randonnée, vede al via 333 ciclisti provenienti da 26 paesi diversi non solo europei ma anche dalle Americhe, dall’ Asia e dall’ Africa.

La manifestazione costituisce il test più importante per la progettazione del percorso permanente del Tuscany Sweet Road, un tracciato che interesserà tutti i 28 Ambiti Turistici e costituirà un importante arricchimento dell’Atlante Bike della Regione Toscana.

Al patrocinio del Consiglio Regionale Toscano, del Presidente della Giunta Regionale Toscana si accompagna la fattiva presenza di Promozione Turistica Toscana che, attraverso Vetrina Toscana, è la protagonista della prima giornata con l’accoglienza dei ciclisti al Parco di San Rossore e l’offerta dei prodotti di eccellenza dei quattro Parchi. Vetrina Toscana è il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Tra i Point di controllo lungo il percorso particolarmente significativo l’omaggio a Cavallina (Barberino di Mugello) a Gastone Nencini nei 65 anni della vittoria al Tour de France ed a Franco Ballerini: una “notte gialla” attenderà i ciclisti dopo i primi 170 km della loro impresa. Molti sono i partner a sostegno dell’evento tra i quali spicca la presenza di ESTRA e COOP Firenze. Fondamentale il supporto dell’Ente Parco di San Rossore.