Turismo, Montecatini Terme arriva a Times Square

Montecatini Terme si prepara a varcare i confini nazionali con un progetto di promozione turistica senza precedenti: un video interamente dedicato alla città e alle sue eccellenze sarà proiettato sugli iconici maxischermi di Times Square, nel cuore di New York.

Un’opportunità resa possibile grazie a un bando di coprogettazione promosso dall’Amministrazione Baroncini e dall’Ufficio Cultura del Comune, che ha permesso all’Associazione Sviluppo Valdinievole di sviluppare un progetto audiovisivo pensato per valorizzare il territorio, le sue strutture storiche, le bellezze naturali e l’identità culturale di Montecatini.

Il video – realizzato come frutto di un intenso lavoro di squadra all’interno dell’Associazione che si è affidato a professionisti per la sua realizzazione – rappresenta un vero e proprio strumento di promozione turistica, pensato non solo per il pubblico locale, ma anche per essere diffuso attraverso reti associative più ampie, in collaborazione con strutture alberghiere e operatori turistici del territorio, con l’obiettivo di attrarre l’interesse di visitatori internazionali e diffondere l’immagine di Montecatini in contesti ad alta visibilità.

La proiezione avverrà su uno degli schermi digitali della piazza più celebre al mondo, grazie a un servizio che consente di inviare e trasmettere video promozionali nella cornice iconica di Times Square, dove ogni giorno passano milioni di persone.

«Il nostro lavoro con il team dell’Associazione Sviluppo Valdinievole continua a dare i suoi frutti – dichiara il Presidente Marco Lucarelli –. Questo video rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del territorio che stiamo portando avanti da tempo con passione e spirito di collaborazione. L’obiettivo è che questa iniziativa diventi un volano per far conoscere Montecatini a livello internazionale, stimolando curiosità e turismo».

Il video sarà inoltre condiviso online e reso disponibile per la diffusione attraverso le realtà associative e turistiche del territorio.