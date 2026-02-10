Treni, Istituzioni incontrano i pendolari: altri quattro appuntamenti a marzo

Il confronto tra la Regione Toscana, i pendolari, Rfi, Trenitalia e gli enti locali – avviato lo scorso 9 gennaio con i tavoli istituzionali relativi alle linee ferroviarie aretina e Faentina – non si arresta, al contrario gli incontri aumenteranno e si estenderanno ad altre linee, con l’obiettivo di riuscire a toccarle tutte nell’arco dei prossimi mesi. L’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni fa sapere che sono stati calendarizzati altri tre appuntamenti con altrettante realtà nel prossimo mese di marzo, e ricorda che il secondo incontro relativo alle linee aretina e Faentina è confermato per il prossimo 15 aprile.

Le nuove riunioni programmate riguardano:

– la linea Lucca-Aulla, relativamente alla quale assessore, Trenitalia, Rfi, rappresentanti degli enti locali e dei Comitati pendolari si confronteranno il prossimo 10 marzo;

– la linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, per la quale l’incontro è previsto il prossimo 17 marzo;

– la lineea Empoli-Siena, della quale si parlerà il 25 marzo.

È stato inoltre previsto un sopralluogo sulla linea Pistoia-Porretta per il giorno 26 marzo.

“Questi tavoli che abbiamo istituito – spiega Boni – così come i precedenti che hanno riguardato le linee aretina e Faentina – saranno un’occasione preziosa di ascolto e confronto. Li abbiamo pensati come momenti di dialogo costruttivo, per fare il punto sulle condizioni e l’utilizzo delle varie linee, oltre che segnalare criticità, chiedere chiarimenti, avanzare proposte. La presenza di Trenitalia e di Rfi permetterà di avere un confronto diretto e chiaro con il gestore, sia dell’infrastruttura che del servizio ferroviario, e darà alle due società la possibilità di presentare gli interventi infrastrutturali di prossimo avvio e le eventuali modifiche di orario necessarie per la loro realizzazione”.