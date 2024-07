Tre giorni di eventi per la decima edizione dell’Arezzo Celtic Festival

Decima edizione dell’Arezzo Celtic Festival. L’evento è in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio al parco Pertini di via Giotto e permetterà di vivere un salto indietro nei secoli tra accampamenti, musiche, atmosfere, usanze e tradizioni dei popoli dell’antichità, andando a proporre un ricco calendario di iniziative a ingresso gratuito per tutte le età. L’Arezzo Celtic Festival riunirà centinaia di artisti e di rievocatori provenienti da tutta la penisola che si ritroveranno in città per festeggiare i dieci anni della manifestazione e che coinvolgeranno i visitatori in un’esperienza immersiva tra spettacoli, laboratori, giochi, conferenze e workshop.

Il programma prevederà, ogni giornata, i balli irlandesi della compagnia Clover, le danze tribali de Les Danseuses de Sherazade e le esibizioni con il fuoco “Al Kimiya” di Olivia Mancino con una contaminazione tra danza, giocoleria, arti marziali e teatro contemporaneo. Il sottofondo musicale sarà garantito dalle percussioni, dagli archi, dalle cornamuse e dai flauti di due gruppi a ispirazione celtica, i Daridel Paganfolk e i Clanargantia, che proporranno i loro concerti al calare del sole. Il programma dell’Arezzo Celtic Festival rivolgerà attenzioni anche ai bambini e alle famiglie con iniziative specificatamente dedicate ai più piccoli: nei tre giorni saranno proposti laboratori creativi, incontri di scuola di magia dedicati a Harry Potter e racconti druidici. L’intero evento sarà ambientato nei secoli scorsi con la fedele ricostruzione degli accampamenti di celti, romani e italici che saranno animati da compagnie storiche e figuranti che, dalla mattina alla tarda notte, proporranno numerose attività manuali, ludiche e didattiche. Un suggestivo ritorno al passato sarà poi reso possibile dalle ricostruzioni di un matrimonio celtico e dall’accensione notturna del Fuoco Sacro da parte dei druidi per rievocare il trionfo del sole, mentre nei pomeriggi del 27 e 28 luglio sarà possibile mettersi alla prova nel Torneo Celtico dove sfidare i campioni dei clan tra tanti diversi giochi antichi quali tiro alla fune e lancio del tronco.

Le sessanta iniziative in programma nel fine settimana dell’Arezzo Celtic Festival permetteranno di vivere un’esperienza immersiva e continuativa nel cuore verde della città tra tante diverse proposte. L’evento, organizzato dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie, sarà infatti arricchito dalla presenza di un mercatino artigianale e verrà completato dall’allestimento dell’area degli stand enogastronomici che permetteranno di cenare all’aperto con specialità culinarie di carne di grigio casentinese, maialino sardo, arrosticini di carne e pesce, grigliate, lampredotto, pietanze antiche, menù vegetariani e menù gluten-free. Il tutto, bagnato da bevande storiche come sidro, idromele, ippocrasso e ambrosia per far vivere un ritorno indietro nei secoli anche tra sapori e specialità artigianali. Il calendario dettagliato è già consultabile sulla pagina facebook e sul portale dell’Arezzo Celtic Festival.