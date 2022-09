FIRENZE – Ceviche & oltre: al via Tavola Latina, il primo progetto legato alla cucina sudamericana

Una giornata dedicata alle cucine sudamericane e latine, con le loro diverse declinazioni e la benedizione ufficiale del pluripremiato chef peruviano Virgilio Martínez del ristorante “Central” di Lima: mercoledì 14 settembre Firenze ospita la prima edizione di “Tavola Latina”, appuntamento destinato a riproporsi su base annuale, che in questo 2022 sarà incentrato sul ceviche, espressione di un patrimonio identitario-gastronomico riconosciuto a livello planetario tra i più vivaci, trendy e innovativi.

Patrocinato dal Consolato generale peruviano a Firenze, “Tavola Latina” celebra il famoso piatto a base di pesce crudo marinato nel limone, con spezie e verdure a guarnire, attraverso una serie di approfondimenti tematici: nella sede del consolato peruviano in via de’ Bardi 28 si terranno infatti una tavola rotonda condotta da Giacomo Iacobellis con Gloria Carpinelli (autrice del primo ricettario in lingua italiana di cucina peruviana, La flor de la Canela), Rocío Muñoz, ambasciatrice del ceviche in Italia, e Alfredo Del Bene, inviato in tour da The Best Chef nei 50 Best Restaurant del Perù, così come una masterclass sulla distillazione peruviana condotta dal bartender Omar Caceres (67 Sky Lounge Bar, hotel Principe Forte dei Marmi) e presentata da Federico S. Bellanca. A seguire, incontro con lo chef Paolo Lavezzini del ristorante stellato “Il Palagio” (Four Seasons Hotel Firenze) sul tema del fine dining di ispirazione sudamericana, presentato da Marco Gemelli. E ancora: focus sull’enogastronomia italo-peruviana con l’incontro tra il bartender italiano Raffaele Manetti con cocktail a base di materie prime peruviane e lo chef peruviano Mauri Alberca che prepara invece piatti italiani (entrambi da Officina Milano), e una chiacchierata sulla storia millenaria del cacao sudamericano con l’esperto Alessio Tessieri, patron di Noalya.

La seconda parte di “Tavola Latina” (dalle 18,30 alle 22, biglietto d’ingresso 25 euro) si terrà al The Lodge Club in viale Poggi 1, con il banco degustazione del rum peruviano Ron Millonario e dei cioccolatini colombiani Divorami, insieme ai banchi d’assaggio del ceviche tenuti da cinque chef toscani: Nancy De Luca (The Fusion Bar&Restaurant), Francesco Cappiello (MAG56, Prato), Saverio Giuliani (Harry’s Bar) , Rocco Loisi (The Lodge Club) e Francys Salazar (Sevi), con le materie prime di Giotto Fanti Fresh. A concludere l’evento, il taglio dell’innovativo “Panettone dei due mondi” realizzato dal celebre pastry chef francese David Bedu (Pank) con le farine del Molino Fagioli e il cioccolato Noalya.

A organizzare “Tavola Latina” è un gruppo di giornalisti enogastronomici fiorentini guidato da Giacomo Iacobellis, tra i più autorevoli conoscitori della gastronomia sudamericana in Italia: “Obiettivo di Tavola Latina è raccontare lo scambio, non solo a livello gastronomico, fra la cultura sudamericana e quella italiana, con un evento che ogni anno celebrerà un grande protagonista del mondo latino. Alla scoperta di un’America più vicina di quanto crediamo”.