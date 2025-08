Trasporti, prorogato il termine della gara di Tpl marittimo

Il settore competente della Regione Toscana ha disposto, con apposito decreto, la proroga del termine per la presentazione delle offerte nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale marittimo.

La decisione si è resa necessaria a seguito di alcune modifiche agli atti di gara, in particolare per l’integrazione del computo complessivo delle miglia e per l’opportunità di attendere la definizione del giudizio pendente davanti al TAR della Toscana, prima di acquisire le offerte da parte dei potenziali concorrenti.

Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 18 dicembre 2025 alle ore 16:00.

Con la proroga del bando, scatta automaticamente anche il meccanismo di estensione del contratto attualmente in essere con Toremar: la concessione viene quindi prorogata fino al 31 dicembre 2026.