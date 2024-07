Torna il Cinema Tascabile con il furgoncino Volkswagen a Firenze: il programma delle proiezioni all’aperto

Torna il Cinema Tascabile a Firenze anche in questa estate 2024. Il caratteristico furgoncino Volkswagen Bulli che porta il cinema nelle piazze di ogni quartiere del capoluogo fiorentino.

Il programma va dal 15 luglio all’8 agosto, con 16 proiezioni a ingresso libero, un appuntamento a settimana nei Quartieri 2, 3, 4, 5 di Firenze. Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.30, ingresso libero. Si tratta di un progetto di Teatro Puccini in collaborazione con associazione Quelli dell’Alfieri per Estate Fiorentina, con il contributo di Unicoop Firenze e Publiacqua, in collaborazione con Autolinee Toscane e Spazio Alfieri.

Di seguito il programma completo: