Tempo libero, a Carpineto il pic nic di Pasquetta tra i filari del Nobile di Montepulciano

A Montepulciano in programma un country break per il lunedì di Pasquetta con un pic nic tra i vigneti.

A disposizione la tenuta del Vino Nobile di Carpineto, 180 ettari immersi in una riserva naturale tra boschi di querce, olivi secolari, un piccolo lago bordato dai prati, ma soprattutto filari di viti a perdita d’occhio.

L’ideale per rilassarsi magari mentre i bambini si divertono con una caccia al tesoro, anzi all’uovo! E i genitori quella al vino! Si tratta infatti della tenuta di una delle grandi firme dei vini toscani, con etichette blasonate e una cantina di grande fascino.

Nell’aria i colori e i profumi della primavera, sul prato una tovaglia da condividere con gli amici, nel calice un buon rosato, sul tagliere la bruschetta con l’olio extravergine prodotto in tenuta, e poi la finocchiona, il capocollo, i pecorini di Pienza, la panzanella.

Il menu ideale per l’abbinamento con il Dogajolo Rosé uve sangiovese e una piccola percentuale di malvasia, un vino molto floreale. Rosa, mirto e fiore di vite, a cui non mancano i profumi fruttati come la mela, il ribes e la marasca. Sentori delicati ed eleganti.

Un’etichetta pittorica dal gusto vintage, con fiori e frutta rosa.

Come una tavolozza di un pittore soffermatosi proprio qui dove il paesaggio si fa opera d’arte.