Successo per Lucca Gustosa, Peppone Calabrese co-organizzatore anche della prossima edizione

Si è conclusa con grande successo la terza edizione di Lucca Gustosa, l’evento enogastronomico che per tutto il weekend ha trasformato il centro storico di Lucca in un vero e proprio palcoscenico di sapori, tradizioni e cultura culinaria. L’iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di Lucca in collaborazione con Peppone Calabrese, noto volto di Linea Verde e critico enogastronomico, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi.

L’edizione 2025 ha saputo distinguersi per l’alta qualità delle proposte e il ricco programma di eventi, che ha animato i luoghi simbolo della città. Tra show cooking, spettacoli teatrali, incontri con esperti del settore, mercati di prodotti tipici e performance musicali, Lucca Gustosa ha celebrato il patrimonio gastronomico locale, mettendo in risalto le eccellenze del territorio.

Particolare successo hanno riscosso le iniziative organizzate sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio, dove tre importanti sagre del territorio lucchese, ristoranti e associazioni hanno presentato i loro prodotti tipici, attirando un grande numero di visitatori e contribuendo a valorizzare le tradizioni culinarie locali.

Ottimi riscontri anche per i mercati in piazza, per lo show cooking della chef Maria Cristina Bellelli e per gli spettacoli teatrali e musicali, come EaT – enogastronomia a teatro e il concerto di Ambrogio Sparagna & Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana.

Il successo dell’edizione ha condotto ad un importante annuncio, giunto proprio nell’ultimo giorno di manifestazione: Peppone Calabrese sarà co-organizzatore di Lucca Gustosa anche per il prossimo anno, proseguendo quindi nel percorso di valorizzazione delle eccellenze del territorio intrapreso al fianco dell’amministrazione comunale.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli assessori comunali Remo Santini e Paola Granucci, coordinatori dell’organizzazione dell’evento:“Siamo estremamente orgogliosi del successo di questa terza edizione di Lucca Gustosa – hanno dichiarato – L’alta qualità dell’offerta, la varietà del calendario e la straordinaria partecipazione del territorio sono stati elementi fondamentali per la riuscita dell’evento che si consacra come caposaldo nel calendario di manifestazioni ideate dall’amministrazione durante la bassa stagione. La collaborazione con Peppone Calabrese ha rappresentato un valore aggiunto, ma ciò che ci rende ancora più soddisfatti è stata la risposta della comunità: tante le attività locali e le associazioni coinvolte, e tantissimi i cittadini e i visitatori che hanno contribuito a rendere unica questa manifestazione. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato e all’ufficio turismo del Comune di Lucca, che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per allestire un’offerta ed un programma di assoluta qualità. Vi diamo appuntamento alla quarta edizione, con la promessa di continuare a valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze gastronomiche”.