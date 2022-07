SPORT – Calcio: siglato accordo tra Comitato Regionale Toscana FIGC LND e Istituto Prosperius

Con l’inizio della nuova stagione sportiva, è stato firmato un importante protocollo di collaborazione tra il Comitato Regionale Toscana FIGC LND nella persona del Presidente Paolo Mangini e l’Istituto Prosperius – Villa Cherubini rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Benedetta Bigazzi a favore dei tesserati delle Società afferenti al Comitato Regionale. L’accordo, infatti, prevede per ogni tesserato alle prese con un infortunio l’individuazione di un percorso personalizzato in modo da facilitare e velocizzare le pratiche necessarie per il rientro sui campi da gioco.

Per venire incontro alle esigenze della Società e del tesserato l’Istituto offre la possibilità di effettuare una visita medica gratuita presso l’Istituto nella sede di via San Domenico 87 a Firenze. La visita sarà preceduta da un contatto telefonico (0555066709 – 0555066716) o via mail nel quale verrà effettuato un primo inquadramento. I numeri telefonici sono attivi 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 22.

Se dalla visita medica risultasse necessario richiedere alcuni esami di diagnostica strumentale, dopo aver eventualmente consultato il Medico Sociale e qualora il soggetto interessato lo richieda, sarà cura dell’Istituto organizzare nel più breve tempo possibile gli accertamenti. Sia la diagnostica richiesta che le visite specialistiche successive, così come l’eventuale intervento chirurgico e la conseguente riabilitazione fino al ritorno all’attività sportiva, potrà essere gestita ed effettuata presso le strutture dell’Istituto con una scontistica dedicata nel caso in cui non sia già coperta da polizza assicurativa.

Nella speranza di aver fornito alle nostre società ed ai nostri tesserati uno strumento utile a facilitare la risoluzione delle problematiche post infortunio ed a snellire le pratiche burocratiche necessarie, si comunica che sul sito del Comitato Regionale Toscana LND (nella sezione dei Servizi a Società) è possibile consultare la convenzione completa, il tariffario e la scontistica dedicata ai nostri tesserati ed alle nostre società.