Sport, annullate le partite di calcio locali della Figc

“Lo sport vive con sofferenza la situazione di maltempo in queste giornate e mostra tutta la sua sensibilità cambiando i calendari dele manifestazioni sportive”, rileva Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport.

In particolare, a causa degli eventi atmosferici che stanno colpendo il territorio regionale e della Metrocittà di Firenze, dell’allerta meteo codice rosso emanata dalla Regione Toscana e delle

ordinanze ricevute dalle amministrazioni comunali, tutte le gare della delegazione provinciale di Firenze della Figc del fine settimana 14, 15, 16, 17 marzo sono sttate rinviate.

Le date di recupero saranno rese note prossimamente.

Gli organizzatori della Ciclostorica La Lastrense hanno deciso di annullare a data da destinarsi tutti gli eventi in programma nelle date 14, 15 e 16 marzo 2025 relative a La Lastrense Ciclostorica.