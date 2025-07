Spiagge toscane sotto attacco, trattori e ruspe invadono pericolosamente gli arenili

Dall’alba, su centinaia di chilometri di litorale, le spiagge italiane vengono arate da mezzi meccanici che, in nome di una falsa idea di decoro, cancellano habitat naturali e mettono a rischio anche la sicurezza dei bagnanti. Ruspe, trattori e vagliatrici compattano la sabbia, distruggono nidi, uccidono pulcini e alterano gli ecosistemi costieri da Nord a Sud, isole comprese. Dietro questa routine quotidiana si nasconde una vera e propria emergenza sottovalutata e talvolta ignorata da numerosi amministratori locali.

Legambiente, capofila del progetto europeo LIFE Turtlenest per la tutela delle aree di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta, lancia un grido d’allarme: la meccanizzazione selvaggia delle spiagge italiane, unita alla crescente occupazione fisica degli arenili con attrezzature, ombrelloni, passerelle e dehors, sta progressivamente cancellando ogni spazio residuo per la biodiversità costiera. Un processo silenzioso ma devastante, che avviene in aperta violazione delle direttive europee e delle leggi italiane.

“Sulla costa toscana, l’uso indiscriminato delle ruspe e l’eccessiva presenza di strutture amovibili sugli arenili stanno compromettendo habitat fragili e processi naturali fondamentali,” dichiara Yuri Galletti del consiglio direttivo di Legambiente Toscana. “Il fenomeno è particolarmente evidente nella zona nord della Regione, ma si segnala anche sull’Isola d’Elba e lungo il litorale pisano. Anche noi, come Legambiente Toscana, chiediamo una regolamentazione più stringente e controlli efficaci per tutelare il patrimonio costiero e la biodiversità”

In sostanza, la vera sostenibilità richiede rispetto per gli habitat, regole chiare, controlli efficaci e un cambio culturale. Serve una moratoria nazionale immediata sull’uso dei mezzi meccanici durante il periodo di nidificazione e nelle ore di balneazione, il divieto stabile nelle aree naturali protette con controlli regolari da parte di Guardia Costiera e Carabinieri Forestali, e sanzioni adeguate per amministrazioni e gestori recidivi.

«Chi ama il mare – dichiara il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani – non spiana le spiagge: le difende. Il turismo del futuro è natura, non cingoli. Le Regioni e i Comuni adottino regolamentazioni ed emanino ordinanze locali a tutela dei nidi, incentivino la pulizia manuale e sostengano chi sceglie di gestire le spiagge nel rispetto dell’ambiente. Ogni nido schiacciato è un colpo al Mediterraneo e alla nostra economia blu. È ora che la tutela della biodiversità diventi una priorità concreta per tutte le amministrazioni costiere, non un semplice slogan estivo».

Ogni anno, secondo i monitoraggi dei circoli costieri di Legambiente, vengono distrutti decine di nidi di tartaruga marina e habitat per specie protette come il fratino. Ma l’art. 12 della Direttiva Habitat (92/43/CEE), le disposizioni della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) e il DPR 357/1997 vietano il disturbo o la distruzione dei siti riproduttivi delle specie protette su tutto il territorio nazionale, non solo nei siti Natura 2000. All’interno di ZSC e ZPS ogni intervento deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) e rispettare le Misure di Conservazione.

Proprio su questo fronte, Legambiente lancia un appello alle Regioni: in queste settimane si stanno scrivendo le nuove Misure di Conservazione sito-specifiche delle ZSC, che andranno a sostituire i vecchi Piani di Gestione. È una fase critica e decisiva per il futuro della Rete Natura 2000 in Italia, da cui dipende l’effettiva protezione dei nostri ecosistemi per i prossimi anni. Le Regioni devono seguirla con attenzione, presentando proposte di regolamentazione efficaci, rigorose, verificabili e sostenibili.

Life Turtlenest, un progetto cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE e coordinato da Legambiente, finalizzato al miglioramento dellaconservazione della tartaruga marina comune (Caretta caretta) in Italia, Spagna e Francia, attraverso attività di monitoraggio, messa in sicurezza dei nidi, ricerca scientifica e campagne di informazione e sensibilizzazione. Oltre al coordinatore Legambiente, partecipano al progetto europeo la Stazione zoologica Anton Dhorn; Ispra; Università La Sapienza di Roma; Università di Barcellona; BETA Technological Centre (UVic-UCC); ENCI; Cest Med; Regione Basilicata, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Lazio, Agenzie per la protezione ambientale della Toscana. Oltre alle regioni italiane bagnate dal mar Tirreno (Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia, Lazio, Sardegna e Toscana) Life Turtlenest interverrà nella regione francese Camargue, in Costa Azzurra e in Corsica e nelle regioni spagnole di Catalogna, Murcia, Andalusia, Isole Baleari e Valencia.