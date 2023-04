Arezzo, tutto pronto per il trofeo nazionale di pallacanestro Guido Guidelli

I riflettori del basket giovanile italiano tornano a orientarsi verso Arezzo per il trofeo nazionale “Guido Guidelli”. La Scuola Basket Arezzo è pronta a rinnovare l’appuntamento con una delle manifestazioni cestistiche più longeve della penisola che, da domenica 23 a martedì 25 aprile, vedrà sfidarsi circa cinquecento ragazzi delle categorie Under12, Under13 e Under14. Il torneo riunirà trenta squadre provenienti da regioni da tutta Italia, dalla Campania al Piemonte, facendo affidamento sulla presenza di alcune delle più importanti realtà della pallacanestro tricolore quali la Fortitudo Bologna. Particolari attenzioni saranno rivolte verso l’Under13 dove militerà il Tam Tam Basketball di Castel Volturno, una squadra costituita esclusivamente da ragazzi extracomunitari con problemi di inserimento e con difficoltà economiche a cui viene fornita l’opportunità di giocare a pallacanestro in modo gratuito, che verrà ospitata con il fondamentale supporto del comitato di Arezzo della Uisp. “La Sba ci ospita per la terza volta”, ha scritto la società campana sulla propria pagina facebook, “mostrando una particolare sensibilità al nostro progetto di accoglienza e di inclusione rivolto soprattutto ai ragazzi figli di immigrati africani. Ringraziamo il presidente della Sba Mauro Castelli e i suoi tanti collaboratori, sempre vicini ai nostri ragazzi”.

Il trofeo “Guido Guidelli”, sostenuto dal main-sponsor Amen, rappresenterà anche un’importante occasione per i ragazzi della Sba: la società aretina sarà infatti presente in tutte le categorie con l’Under14 Galvar di coach Mirko Pasquinuzzi e con l’Under13 e l’Under12 Nova Verta di coach Michele Roggi che vivranno un appuntamento di spessore nazionale direttamente nella loro città e davanti al loro pubblico. Nel corso delle tre giornate si svolgeranno un totale di sessantacinque gare che saranno ospitate da sei palazzetti tra Arezzo, Badia al Pino e Ponticino, ribadendo così un format diffuso sul territorio con una prima fase a gironi che designerà le migliori formazioni che potranno contendersi la vittoria del torneo nella mattinata del 25 aprile. Le finali si svolgeranno al palasport Estra “Mario D’Agata” con inizio alle 8.30 per l’Under12, alle 10.15 per l’Under13 e alle 12.00 per l’Under14. Tra i momenti maggiormente caratterizzanti, inoltre, rientrerà la tradizionale serata di festa alle 20.45 di lunedì 24 aprile con le premiazioni di tutte le squadre per vivere un momento di fair play volto a valorizzare l’impegno di ogni singolo atleta a prescindere dai risultati raggiunti sul campo. Questo “evento nell’evento” farà affidamento sulla presenza di un ospite d’eccezione quale il giornalista sportivo Flavio Tranquillo che è stato il responsabile della comunicazione della Lega Basket, che è stato la voce della Nazionale Italiana di pallacanestro e che è noto per le sue telecronache dell’Nba. «Questo evento – commentano Federico Scapecchi e Simone Chierici, rispettivamente assessore allo sport del Comune di Arezzo e presidente della Fondazione Arezzo Intour, – è diventato oramai un classico capace di riservare sempre interessanti spunti agonistici, rinnovando l’impegno profuso dalla Sba per portare un appuntamento giovanile di caratura internazionale e confermando quanto il rilancio turistico di Arezzo passi attraverso lo sport. L’amministrazione comunale sostiene queste iniziative per le loro positive ricadute economiche e le promuove come esempio dei corretti valori che discipline come il basket riescono a veicolare».

Sport, sociale e turismo: la collocazione in occasione della festa della Liberazione permetterà al trofeo “Guido Guidelli” di catalizzare in città circa millequattrocento persone tra ragazzi, tecnici, dirigenti e genitori che soggiorneranno in quindici alberghi e che garantiranno un importante indotto in termini di economia e visibilità. Il prestigio raggiunto in trentotto edizioni e l’impeccabile pianificazione del torneo con un collaudato gruppo di volontari che per mesi si occupano dei minimi dettagli organizzativi hanno permesso all’evento di diventare uno degli appuntamenti più attesi e più partecipati del panorama della pallacanestro nazionale giovanile. Questo contributo anche turistico è riconosciuto dai partner istituzionali del trofeo “Guido Guidelli” che comprendono, oltre al Comune di Arezzo, anche la Fondazione Arezzo Intour e i Comuni di Civitella in Val di Chiana e di Pergine Laterina. «Questo torneo organizzato da una grande società come la Sba – aggiunge Claudia Del Tongo, assessore allo sport del Comune di Civitella in Val di Chiana, – rappresenta un esempio virtuoso di promozione dello sport giovanile anche nelle comunità e nei Comuni più piccoli. Si tratta di un evento ormai atteso, radicato e consueto dove il basket contribuisce alla promozione del territorio».