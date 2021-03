Il computer fisso conviene ancora?

Fino a un decennio fa il computer fisso rappresentava l’unica scelta per essere collegati al mondo di internet. Oggi non è più così, il computer fisso spesso rappresenta un impedimento rispetto ad altri dispositivi.

Cerchiamo di capire il perché:

Oggigiorno gli strumenti che ci permettono un collegamento ad internet sono innumerevoli e scegliere i più opportuni dipende dall’utilizzo che ne dobbiamo fare.

Qualche anno fa negli uffici vi era esclusivamente un computer fisso, o pc desktop, per ogni postazione che permetteva ai dipendenti di un’azienda di lavorare quasi esclusivamente offline. Oggi quasi interamente il lavori di office o back office sono trasferiti sui cloud e l’utilizzo di un computer fisso non sempre è la scelta più conveniente.

La dinamicità della società e l’avanzamento tecnologico rappresentano delle opportunità e delle barriere in certi casi. L’utilizzo di un computer fisso, purtroppo, vincola l’utente ad utilizzarlo solo in un determinato luogo e spesso certi lavori o progetti possono essere tranquillamente eseguiti a casa sul divano o in un bar con una tazza di caffè a fianco.

Inoltre, la pandemia ci ha fatto aprire gli occhi sul fatto che molti lavori che prima si facevano esclusivamente in ufficio si possono fare tranquillamente da casa.

Se si svolge un lavoro di office o di back office oggigiorno si consiglia l’acquisto di un computer portatile, perchè permette una maneggevolezza e una comodità di utilizzo che non vincolano ad una postazione fissa. E soprattutto sono generalmente processi che non richiedono una grande capacità hardware con alte prestazioni, perchè i software applicativi di office non richiedono grandi requisiti di sistema.

La tecnologia sta evolvendo verso la dinamicità e la compattezza di tutti i prodotti tecnologici, quindi ben presto, la prevalenza dei computer portatili o tablet sarà quasi totale rispetto ai computer fissi.

Tuttavia, i computer fissi rappresentano ancora una scelta migliore per certe categorie di utenti. Il vantaggio di un computer fisso è che può essere personalizzato a livello hardware in modo da poter soddisfare diverse esigenza degli utenti. Per esempio i programmatori e i videomaker preferiscono di gran lunga un computer fisso perchè può avere prestazioni molto più elevate rispetto ad uno portatile e, lavorando con file molto pesanti, richiedono elevate prestazioni per svolgere le operazioni.