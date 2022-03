SOLIDARIETÀ – Firenze, donate tre ambulanze cariche di aiuti umanitari diretti in Ucraina

Stanotte, dal consorzio di parcheggio CO.GE.S.TRA in Viale XI Agosto a Firenze, sono partite in alla volta dell’Ucraina tre ambulanze cariche di medicinali, cibo ed altri generi di prima necessità, per aiutare la popolazione che sta subendo le conseguenze terribili della guerra.

L’ iniziativa è stata organizzata dalla comunità ucraina fiorentina che ha raccolto donazioni in beni e denaro da imprese, organizzazioni e cittadini tra le quali un piccolo contributo della Confartigianato Trasporti Toscana. In queste ore stanno aumentando i viaggi della solidarietà in partenza da tutta Italia organizzati dalle associazioni di volontariato, da istituzioni pubbliche e private, dalla protezione civile e dalle comunità ucraine. Nel nostro paese vive la più grande comunità ucraina fuori dai suoi confini, circa 248 mila persone delle quali 5000 vivono in Toscana e 1700 a Firenze.