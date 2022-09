SIENA – Whirlpool, Regione in contatto con Mise e sindacati

Attenzione della Regione per la Whirlpool di Siena, stabilimento che conta quattrocento dipendenti oltre l’indotto. Il consigliere del presidente per lavoro e crisi aziendali fa sapere che la Regione è in contatto con l’ufficio crisi d’impresa del Mise e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria e continua a svolgere un attento monitoraggio.

Dopo l’allarme lanciato dai rappresentanti dei lavoratori nelle ultime settimane, rimane infatti alta l’attenzione sulla sorte degli stabilimenti produttivi dell’area Emea della multinazionale americana, e più in particolare, in Toscana, sull’andamento della produzione dello stabilimento di Siena.

La Regione, che già da tempo segue la vicenda con la partecipazione diretta a tutte le riunioni ministeriali, ha recepito le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali.