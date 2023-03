Appartamento piccolo? Ecco come valorizzare gli spazi

Quando si parla di arredamento si toccano, decisamente, degli argomenti complessi, quantomeno. Sistemare una casa, arredarla e dotarla di tutti i comfort con una certa attenzione anche nei confronti dell’estetica non è cosa da poco. Si tratta, del resto, di uno sforzo economico e materiale non indifferente. Ciò nonostante, con il giusto spirito ed una buona dose di creatività è possibile superare anche le peripezie più ardue come valorizzare un appartamento piccolo arredandolo al meglio delle possibilità proprie e dello spazio a disposizione.

Di sicuro, l’ottimizzazione degli spazi rappresenta una prerogativa per poter utilizzare i pochi ambienti a disposizione in maniera intelligente e funzionale, senza perdere di vista anche l’importanza dei dettagli estetici e della piacevolezza d’uso degli elementi d’arredo che si sceglie di utilizzare. Arredare un appartamento piccolo può rappresentare una sfida ma con qualche accorgimento si può valorizzare al meglio ogni spazio e le soluzioni proposte dai principali rivenditori di mobili, ad esempio l’online shop viadurini.it, possono offrire senz’altro degli ottimi spunti.

Va detto, comunque, che le tendenze premiano sempre di più la semplicità e il buongusto essenziale. Per questa ragione, il modo migliore per poter essere felici con poco spazio a disposizione è puntando sugli elementi più importanti che caratterizzano una casa e la rendono accogliente. Nelle prossime righe andremo a scoprire i migliori consigli per dare valore alla propria casa di dimensioni contenute, senza rinunciare ad un’atmosfera accogliente e ad un utilizzo totale degli ambienti, in totale comfort e senza sacrifici di sorta.

Scegliere il bianco

Bisogna ragionare in maniera semplice, ma ingegnosa quando si pensa a come valorizzare gli spazi all’interno di appartamenti di piccole dimensioni. Tutto parte dalla progettazione dei vari locali e, soprattutto, dagli accostamenti di colori e complementi d’arredo da scegliere. Le tonalità migliori sono sicuramente quelle chiare per queste tipologie di immobili. In questo modo è possibile ampliare visivamente gli spazi, nonostante sia importante creare dei contrasti che possano valorizzare maggiormente determinati elementi, soprattutto nella zona living o in camera da letto. Creare accoppiamenti scuri potrebbe essere controproducente, mentre utilizzare questi toni per risaltare elementi chiari rappresenta una soluzione estremamente funzionale.

L’importanza dell’illuminazione

Altra prerogativa per rendere unico e accogliente un ambiente domestico piccolo è l’illuminazione. Una casa luminosa e brillante, soprattutto grazie alla luce naturale e a toni caldi permette di ricevere una maggiore spazialità. Conferire la giusta illuminazione ad una casa, dunque, permette agli ambienti di apparire più grandi e piacevoli. Ovviamente, sarà il caso di sfruttare al meglio gli spazi e dare importanza ai punti luce naturali, ma anche applicare i lampadari e le lampade nei punti più importanti.

Ottimizzare gli spazi con complementi funzionali

Ciò che permette maggiormente di dare valore agli spazi disponibili nelle case di piccole dimensioni è la scelta di complementi d’arredo utili a guadagnare metri preziosi. Parliamo, dunque, di porte scorrevoli, ma anche ante degli armadi compatte. Un modo intelligente per salvare spazio è scegliendo mobili con aperture a scomparsa, letti contenitore e cassettiere con aperture compatte. I mobili funzionali sono la soluzione migliore per queste case. Prediligete, dunque, consolle allungabili e scrivanie a scomparsa, oltre alle sedie pieghevoli o impilabili.

Accessori

Una casa piccola non deve rinunciare agli accessori, anzi. Molto spesso, questi complementi permettono di ingannare l’occhio e conferire più spazio visivo alla casa. Ad esempio, potete installare degli specchi all’ingresso, in corridoio, in camera da letto o in soggiorno. Non devono mancare, poi, tappeti, piante e fiori che, oltre a rendere la casa più accogliente, le conferiscono anche un look più ricercato, donando una certa spazialità, specie quando si abbinano i colori con gusto.