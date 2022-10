SIENA – Basket, la Virtus ospita Lucca per l’esordio casalingo

Esordio casalingo in vista per la Stosa che domani, domenica 9 Ottobre, scenderà in campo al PalaPerucatti per affrontare il Basketball Club Lucca nella seconda giornata del campionato di Serie C Gold. I rossoblu arrivano alla sfida dalla bella vittoria esterna ad Altopascio, mentre Lucca dalla sconfitta casalinga contro Cecina all’esordio stagionale.

«Siamo riusciti a stare sulle cose che avevamo preparato e non ci siamo innervositi qua do Altopascio si è rifatta sotto nel punteggio. Siamo stati bravi a rimanere compatti e rimettete subito la partita sui nostri binari» dichiara coach Filippo Franceschini commentando la vittoria ad Altopascio.

«Questa è stata una settimana in cui abbiamo dovuto far fronte anche a dei piccoli inconvenienti ma questo non ci ha fatto distogliere l’attenzione sul lavorare sulle caratteristiche di Lucca, che è una squadra di talento, che ha giocatori esperti mixati con giovani interessanti e a cui piace attaccare tanto nei primi secondi dell’azione – dichiara Franceschini – Presentarci alla prima in casa dopo una vittoria in trasferta ci dà entusiasmo, speriamo che anche l’ambiente sia carico e vicino ai ragazzi per una partita che sarà difficile».