Siena, “viSIoni di città”: via al percorso di partecipazione per il nuovo Piano Strutturale

Il Comune di Siena annuncia l’avvio di “viSIoni di città”, il percorso di partecipazione per la redazione del nuovo Piano Strutturale Comunale, lo strumento di pianificazione urbanistica che disegnerà l’assetto del territorio per i prossimi quindici anni.

L’obiettivo del percorso è di favorire l’informazione e coinvolgere cittadinanza, associazionismo, professionisti, mondo del lavoro e dell’impresa, nonché le generazioni più giovani, nella definizione del futuro del territorio.

“Dopo la recente adozione del nuovo piano operativo – spiega il sindaco di Siena Luigi De Mossi -, arrivata in seguito ad un articolato percorso partecipativo, è importante rinnovare anche il piano strutturale, uno strumento urbanistico fondamentale per individuare le strategie di sviluppo e tutela per il futuro del territorio”. Durante la fase di definizione del Piano, grazie al percorso di partecipazione “viSIoni di città”, affidato alla regia di Sociolab (cooperativa con sede a Firenze che da anni si occupa di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni pubbliche), i cittadini e le cittadine potranno partecipare al dibattito sul territorio e il suo futuro, portando riflessioni, indicazioni e proposte: “Il percorso di partecipazione – chiosa l’assessore all’urbanistica Michele Capitani – è un’occasione importante di ascolto e coinvolgimento, per arricchire il processo decisionale con gli spunti, le riflessioni, i saperi, le competenze formali e informali di chi vive e opera su questo territorio, contribuendo così alla costruzione di politiche più condivise e al rafforzamento della coesione e del capitale sociale”. Visioni di città è un percorso che si articola in diverse fasi e attività. “Il percorso prevede tante attività per abitanti e referenti del mondo sociale, culturale, economico del Comune e promuove momenti dedicati per l’informazione, l’ascolto e il confronto” informa Giulia Maraviglia di Sociolab, che coordina l’intervento.

Mercoledì 8 febbraio alle 17.30 presso la Sala Patrizi è previsto il primo appuntamento del percorso, un evento pensato per favorire l’ispirazione e il coinvolgimento dei cittadini sui temi individuati come principali per il futuro di Siena: la convivenza e sinergia tra le diverse persone che vivono Siena ogni giorno (cittadini, lavoratori, studenti e visitatori); il rapporto tra città e campagna, tra città costruita e verde e la fruibilità degli spazi aperti; il rapporto di Siena con le reti urbane nazionali e europee e le reti economico produttive, la residenzialità, l’offerta socio-culturale e aggregativa, i servizi per la cittadinanza e la qualità dello spazio pubblico; la vivacità sociale, culturale e commerciale nel centro storico Unesco.

L’evento sarà un’occasione aperta e adatta a tutti per ascoltare e confrontarsi con esperti di calibro nazionale e internazionale su esperienze e buone pratiche da calare nel contesto senese e approfondire, successivamente, durante i diversi eventi previsti dal calendario. Dalla settimana successiva, spostandosi in diverse aree del territorio, partiranno i laboratori partecipativi, per confrontarsi attorno a tavoli facilitati sui temi centrali del Piano, e specifiche attività di coinvolgimento rivolte ai più giovani. Sul sito web del Comune di Siena, alla pagina dedicata al Piano Strutturale, è possibile consultare il documento di avvio del procedimento e tutti i suoi allegati. Al medesimo indirizzo saranno resi disponibili anche il calendario degli appuntamenti e i materiali prodotti durante il percorso di partecipazione, gli elaborati tecnici in corso di redazione e le osservazioni prodotte a seguito dell’adozione del Piano. Il percorso è monitorato dal Garante dell’informazione e della comunicazione Gianluca Pocci. Gli spunti e le indicazioni emerse saranno sintetizzati in un report finale, consegnato all’amministrazione comunale e al gruppo di lavoro coordinato da Paolo Giuliani, Responsabile Unico del Procedimento.