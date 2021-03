SIENA – Rosewood Castiglion del Bosco tra ampliamento, nuove suite e ristrutturazione del ristorante: resort pronto alla riapertura

Rosewood Castiglion del Bosco, la tenuta di 2.000 ettari immersa nei bucolici paesaggi della Val d’Orcia in Toscana, patrimonio dell’UNESCO, è lieta di annunciare la riapertura ufficiale del resort in programma il 2 giugno 2021 con il ristorante Osteria La Canonica che si presenta con una veste completamente rinnovata e un importante ampliamento della proprietà che prevede l’inaugurazione di 19 nuove suite private entro la fine dell’estate.

Rinomato per il suo fascino italiano nell’accogliere famiglie, coppie e amanti della cucina, l’idilliaco rifugio toscano, circondato da un ricco patrimonio culturale e naturale, con questo ampliamento sarà in grado di offrire ai propri ospiti un’esperienza ancora più esclusiva. Con l’apertura delle 19 nuove suites, massima espressione dell’autentico stile italiano, Rosewood Castiglion del Bosco conterà un totale di 42 suite, oltre alle 11 accoglienti ed esclusive ville ricavate da casali toscani ristrutturati originari del XVII e XVIII secolo.

L’ampliamento della proprietà e il nuovo design delle suite

Le 19 nuove suite, i cui interni sono stati curati sempre da Teresa Bürgisser, interior designer di Castiglion del Bosco, si troveranno all’interno di un nuovo complesso, un’estensione del Borgo – il cuore dell’antica comunità contadina della proprietà – e avranno a disposizione una piscina semi-olimpionica riscaldata con vista panoramica su Montalcino e sulla Val d’Orcia. Le Garden Suites disporranno anche di un giardino privato con ingresso esclusivo.

Il design rifletterà l’ineguagliabile stile della tenuta – senza tempo ma contemporaneo, dove il lusso incontra l’eleganza toscana – unito all’utilizzo discreto della tecnologia come nel caso del sofisticato sistema di illuminazione e audio dotato di diffusori acustici. Ciascuna suite avrà una camera da letto, alcune delle quali comunicanti fino a raggiungere un totale di tre camere da letto, ideali per famiglie o gruppi di amici.

Grazie al contributo di maestranze locali, gli arredi moderni si fondono con elementi di antiquariato ottocentesco provenienti da antiche dimore toscane e acquistati da Chiara Ferragamo – co-founder di Rosewood Castiglion del Bosco – tra antiquari di fiducia e nelle fiere dell’antiquariato di Parma e Arezzo. Sono state acquisite anche antiche stampe del ‘700 e dell’800, così come dipinti a tempera e a olio – incorniciati da piccoli artigiani delle botteghe fiorentine d’Oltrarno – il tutto creato ad hoc per le 19 nuove suite.

Altre finiture degne di nota riguardano i letti a baldacchino in ferro battuto e legno di noce, i pavimenti di ingresso in pietra di Borgogna, i soffitti con travi o piastrelle di recupero, il cotto toscano, i mosaici in ceramica e i rivestimenti dei bagni in travertino della vicina Rapolano Terme dalle sfumature color noce e crema. Per i tendaggi interamente realizzati a mano, i tappeti di pura lana vergine lavorati a telaio e i tessuti esclusivamente disegnati per Rosewood Castiglion del Bosco, Teresa Bürgisser ha tratto ispirazione dai colori della terra e dalla natura senese. Per garantire il massimo confort, e realizzati su misura per le nuove suite, ciascuna suite dispone di un minibar rivestito in legno e alcantara, dotato di bicchieri e set da tè, ingredienti per cocktail e vini di pregio.

“La filosofia alla base delle nuove Suites – afferma Chiara Ferragamo – è quella che da sempre contraddistingue Castiglion del Bosco: in questa tenuta incontaminata dal fascino senza tempo, gli ospiti ritrovano quel “senso di casa” che solo noi italiani sappiamo creare. Calore, ospitalità e confort si fondono a eleganza ed eccellenza grazie all’inconfondibile lavoro ed esperienza di

artigiani e restauratori locali. Le nostre Suite e Ville rispecchiano queste caratteristiche ed i nostri ospiti porteranno sempre con sé il ricordo indelebile di come noi italiani sappiamo vivere in perfetta armonia tra semplicità, gusto e raffinatezza”.

Davide Bertilaccio, Regional Vice President di Rosewood Hotels & Resorts e Managing Director di Rosewood Castiglion del Bosco, afferma: “Siamo lieti di riaprire il resort a giugno e di condividere le ultime novità con l’annuncio dell’ampliamento della proprietà entro la fine dell’estate. Il nostro nuovo programma “Commitment to Care”, rivolto alla salute e alla sicurezza, garantirà che i nostri ospiti e collaboratori si sentano al sicuro – il loro comfort è la nostra massima priorità – e siamo entusiasti di accoglierli ancora una volta nel nostro rifugio toscano.

La riapertura del Resort e la ristrutturazione dell’Osteria La Canonica

Per celebrare la riapertura ufficiale, Rosewood Castiglion del Bosco ha scelto una data simbolica, il 2 giugno, Festa della Repubblica italiana. Il resort annuncia anche l’importante ristrutturazione dell’Osteria La Canonica, che avrà una cucina attrezzata più ampia e un nuovo format di colazione, e sarà quindi aperta tutto il giorno per mangiare indoor o all’aperto. Grazie all’autentica cucina toscana dell’Executive Chef Matteo Temperini – noto per le stelle Michelin conquistate nelle sue precedenti esperienze e la passione per gli ingredienti provenienti da produttori locali – ai prodotti freschi dell’orto biologico del resort, ai vini prodotti nella cantina della tenuta, l’atmosfera rilassata dell’Osteria completerà perfettamente la ricetta per una vacanza rigenerante e intima. Rosewood Castiglion del Bosco è inoltre conosciuta per i celebri wine tour e le degustazioni di vino tra cui: The Vertical Tasting, un’esperienza straordinaria e privata in cui gli ospiti possono conoscere i dettagli del processo di vinificazione visitando le cantine e degustando sei delle migliori annate di Brunello di Montalcino della cantina di Castiglion del Bosco.

Le Ville Private

Nel 2021, i viaggiatori sognano fughe alla ricerca di privacy e intimità come mai prima. Oltre all’offerta delle suite, le 11 ville di lusso, uniche nel loro genere, offrono agli ospiti un’oasi che non ha eguali. Restaurate con cura, sono eleganti dimore ricavate da residenze toscane del XVII e XVIII secolo. Sono dotate di cucine completamente attrezzate, piscine riscaldate per il massimo dell’esclusività, terrazze e giardini con viste mozzafiato sull’affascinante paesaggio toscano.

Journey to Resilience

Per arricchire l’attuale offerta benessere della struttura, Rosewood Castiglion del Bosco presenterà, in primavera, anche il suo nuovo programma “Journey to Resilience“. In linea con l’approccio olistico al benessere del Gruppo Rosewood, nato partendo da quanto appreso dalla pandemia e dai desideri dei viaggiatori, il programma offre agli ospiti una serie di iniziative per riconnettersi con se stessi e con la natura che li circonda – dal Forest Bathing ai trattamenti spa olistici fino allo yoga, alla naturopatia e ai corsi di cucina con prodotti di stagione.

Autentiche Esperienze toscane

Il mondo campestre incontra il lusso nel cuore di questo incantevole rifugio toscano. Tra paesaggi naturali mozzafiato con la loro flora lussureggiante, la tenuta con oltre 800 anni di storia, fondata da Massimo e Chiara Ferragamo, comprende le rovine di un antico castello, una chiesa medievale e il Borgo, un villaggio storico che oggi rappresenta il cuore del Resort. In omaggio alle tradizioni locali e alle esperienze autentiche, come la caccia al tartufo e le passeggiate nella natura della Val d’Orcia, il resort offre una scuola di cucina e una Spa, mentre nella tenuta si trovano una cantina e un golf club privato a 18 buche per i soci.

Programma Commitment to Care

Il settore dei viaggi ha affrontato sfide senza precedenti con la pandemia. Mentre inizia ad adattarsi alla “nuova normalità”, Rosewood si impegna fortemente a garantire i più alti livelli di

tutela della salute e sicurezza, fornendo agli ospiti un’esperienza più sicura e offrendo al tempo stesso gli elevati standard di servizio che ci si aspetta da Rosewood Hotels & Resorts. Sotto la guida di esperti di salute, Rosewood ha introdotto Commitment to Care, il nuovo programma globale di salute e sicurezza del brand che offre standard più elevati di igiene e pulizia in tutte le proprietà Rosewood. Seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme all’autorità sanitaria italiana (Istituto Superiore di Sanità) e a Rosewood Commitment to Care, Rosewood Castiglion del Bosco ha messo in atto le più alte misure di salute e sicurezza – oltre ai già solidi protocolli – preservando l’impeccabile Guest Journey nel resort.