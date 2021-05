TURISMO – Viesca Toscana, la vacanza ideale nella campagna fiorentina

Viesca Toscana, originale tenuta nella campagna fiorentina risalente al periodo rinascimentale e acquistata negli anni ‘50 da Salvatore e Wanda Ferragamo, è un’oasi di bellezza e serenità in cui trascorrere soggiorni all’insegna del relax e del benessere, immersi nel verde di una natura incontaminata.

La proprietà di oltre 70 ettari, a soli 25 km da Firenze e vicina alle più belle località del Chianti, coniuga stile senza tempo al comfort, privacy e riservatezza di ville appartate, con piscina privata, dotate di tutti i servizi e suite spaziose ed eleganti immerse in una cornice da sogno. Luogo ideale per soggiorni in famiglia o con amici e anche per scoprire il territorio, attraverso un’ampia scelta di itinerari eno-gastronomici e culturali.

L’offerta di Viesca Toscana, che dal 2019 fa parte dell’accoglienza de Il Borro, comprende: la Villa padronale del XVI secolo e 7 raffinate Ville, oltre a 17 eleganti suites situate nel Borgo di Pian Rinaldi e nel Roseto, al centro della Tenuta e ideali per brevi soggiorni

Villa Viesca, la villa padronale risalente al XVI secolo, è stata un tempo dimora estiva di Salvatore e Wanda Ferragamo, oggi emblema di un’eleganza senza tempo. Recentemente restaurata, dispone di nove camere doppie con bagno en suite, una grande sala da pranzo e ampi spazi comuni, tra cui un’accogliente sala lettura e un magnifico soggiorno che si apre su una terrazza panoramica.

Le Ville recentemente restaurate, sono dotate di un’ampia cucina, una grande sala da pranzo, un elegante salotto e numerose camere dalla vista mozzafiato. A corredo, un giardino privato con piscina esterna, zona relax e totale riservatezza.

A rendere unico e caratteristico il soggiorno in Villa, è la possibilità di avere numerosi servizi esclusivi: