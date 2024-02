Siena, Ride Green Strade Bianche: la classica del ciclismo sempre più sostenibile con Sei Toscana

Tutto pronto per l’edizione 2024 di Strade Bianche, la manifestazione ciclistica che il prossimo weekend (da venerdì 1° a domenica 3 marzo) aprirà le porte di Siena e dintorni a pro e appassionati che saranno impegnati a percorrere i suggestivi tratti di sterrato che caratterizzano le crete senesi.

Anche per questa edizione RCS Sport e Sei Toscana, il gestore unico dei rifiuti nei 104 Comuni dell’Ato Toscana Sud, promuovono il progetto “Ride Green Strade Bianche” (sia per la gara pro che per la Gran Fondo) che mira a rendere la corsa sempre più sostenibile.

Così come fatto nella scorsa edizione, anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Sei Toscana, la manifestazione sarà caratterizzata da una forte attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, cercando di limitare al massimo l’impatto su un territorio, quello della provincia di Siena, che da molti anni ha raggiunto il traguardo della Carbon Neutrality.

“Siamo orgogliosi di essere green partner di questa prestigiosa manifestazione sportiva – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. La corretta gestione dei rifiuti è una fra le azioni più importanti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, portando ad un abbattimento delle emissioni di CO 2 in atmosfera e al risparmio nell’utilizzo delle risorse naturali. Anche quest’anno sarà misurato l’impatto dell’evento in termini ambientali che verrà successivamente compensato con la piantumazione di alberi. Auguro a tutti i partecipanti, professionisti e amatori, una buona corsa con lo slogan che accompagna questa nostra collaborazione: usa i contenitori giusti…pedala, divertiti e #buttabene!”.

Durante la manifestazione, nella zona della Fortezza medicea di Siena e nelle aree ristori, Sei Toscana posizionerà dei punti di raccolta e dei pannelli informativi per differenziare correttamente i rifiuti e provvederà alla pulizia delle strade lungo il percorso di gara. I materiali, raccolti in maniera differenziata, verranno poi avviati a riciclo negli impianti del territorio ed avranno così una seconda vita.

Inoltre, Sei Toscana proporrà attività rivolte ai bambini e alle famiglie sui temi del riuso, della raccolta differenziata e del riciclo. I laboratori, la cui partecipazione è gratuita, si terranno presso lo stand di Sei Toscana in Fortezza il venerdì, dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.