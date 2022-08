SIENA – Palio, montaggio del palco delle comparse, operai al lavoro per recuperare dopo il maltempo

Conclusa in tarda mattinata l’operazione di montaggio del palco delle comparse da parte degli operai del Comune di Siena, utilizzato dai Gruppi Piccoli delle Contrade durante lo svolgimento delle prove. Visti i tempi allungatisi nella giornata di ieri, causa maltempo e messa a ripristino del tufo, a seguito dell’assegnazione dei cavalli, non è stata possibi.le l’operazione dello smontaggio del palco, per il quale sarebbero servite circa un’ ora, e del conseguente montaggio del palco delle comparse, con altre tre ore di lavoro da parte degli operai.

Gli operai del Comune hanno iniziato a lavorare nella giornata di sabato 13 agosto, dalle prime luci dell’alba, proseguendo per l’intera giornata e permettendo lo svolgimento di batterie e assegnazione, conclusasi intorno alle ore 17. Dopo oltre 12 ore di lavoro l’amministrazione comunale ha rimandato a stamani le operazioni di montaggio previste per il palco delle comparse