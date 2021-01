SIENA – La Biblioteca degli Intronati riapre il 18 gennaio

Conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria la Biblioteca comunale degli Intronati riaprirà lunedì prossimo, 18 gennaio, nel seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9-13.30, martedì e giovedì 9- 13.30 e 14.30-18.30, sabato chiuso.

Si ricorda che per usufruire del servizio prestito occorre inviare una mail a prestito@biblioteca.comune.siena.it con la lista dei materiali desiderati (massimo 5 documenti tra libri e multimediali) completi di titolo, autore e collocazione. Anche per quanto riguarda la consultazione, il servizio è su appuntamento; per prenotare è necessario scrivere a consultazione@biblioteca.comune.siena.it indicando la lista dei documenti, anch’essi completi di titolo, autore e collocazione.

Prosegue l’iniziativa “La Biblioteca va in libreria” grazie alla quale, per i prossimi tre mesi, si potrà ritirare il prestito del materiale della Biblioteca (massimo 2 libri e 3 dvd) nelle librerie cittadine. Per attivare il servizio occorre scrivere a prestito@biblioteca.comune.siena.it, indicando i titoli delle opere e il nome della libreria prescelta per il ritiro, dopodiché bisognerà attendere la conferma della disponibilità di quanto richiesto. Per il ritiro occorrerà presentarsi in libreria con un documento di riconoscimento. Partecipano all’iniziativa le librerie: Becarelli, Feltrinelli, Mondadori, Palomar, Senese e Volta la Carta.

Per informazioni e assistenza contattare la Biblioteca telefonando allo 0577 292636 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.