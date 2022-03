SIENA – Buoni spesa, un nuovo bando rivolto alle famiglie senesi in difficoltà

Prosegue l’impegno del Comune di Siena nei confronti dei nuclei familiari in condizioni di maggiore bisogno. All’interno del progetto dell’Assessorato al Sociale “Obiettivo Famiglia” disponibile da ieri un nuovo bando di Buoni Spesa pensato per le famiglie senesi.

Da settembre a dicembre 2021 sono state 1731 le domande pervenute, accolte 1367, per un totale di 783.100,00 Euro erogati. Le domande nella precedente fase riguardavano le fasce ISEE da 0-18mila Euro.

Requisiti di accesso Tra i requisiti di accesso la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, la residenza nel Comune di Siena, non beneficiare di rendite e/o sostegni pubblici (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione sociale, NASPI, indennità di mobilità, CIG, altre forme di sostegno a livello locale, regionale o nazionale) di importo pari o superiore a 500 Euro mensili.

Nucleo familiare Il bonus riguarda nuclei familiari in situazioni di contingente difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid, difficoltà che hanno determinato una perdita/riduzione significativa delle entrate della famiglia e pertanto in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità (in possesso di ISEE in corso di validità ordinario o corrente non superiore a 5.000 Euro) oppure nuclei familiari in condizione di bisogno certificato dai Servizi Sociali.

Modalità di richiesta E’ possibile accedere al bonus spesa tramite SPID collegandosi direttamente alla pagina di richiesta on-line, oppure a mezzo pec inoltrando la domanda e la documentazione richiesta all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it

Le domande potranno essere presentate entro le ore 23:59 del 15 aprile 2022. Qualsiasi richiesta pervenuta fuori dal termine indicato sarà considerata nulla. La graduatoria degli aventi diritto al bonus verrà pubblicata su questa pagina entro il giorno 15/05/2022.

Tutte le info e i moduli da scaricare per accedere al nuovo Bonus Spesa sono consultabili al link https://www.sienafamiglia.it/bonus-spesa/ .