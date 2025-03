Sesto Fiorentino, l’artigianato artistico torna in piazza con Artefacendo

L’artigianato artistico torna protagonista nel cuore di Sesto Fiorentino con Artefacendo, la mostra mercato promossa da CNA Piana Fiorentina, con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, in programma venerdì 29 e sabato 30 marzo 2025 in piazza Vittorio Veneto/via F. Cavalotti, dalle 10 alle 20.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della sesta edizione di Fiori in Fiera, la mostra mercato di piante e fiori organizzata dalla Pro Loco di Sesto Fiorentino in collaborazione con il Comune. Per tutto il weekend, il centro cittadino si trasformerà in un giardino a cielo aperto, ospitando espositori da tutta la Toscana con piante stagionali, alberi da frutto, piante grasse e ornamentali, insieme ai prodotti a chilometro zero delle aziende agricole locali.

All’interno di questa cornice, Artefacendo offrirà un’ampia panoramica del saper fare artigiano, tra creatività, tradizione e innovazione. Saranno presenti le specialità alimentari toscane di Anna Guglielmoni, la bigiotteria artigianale di Forme Accessori, Fai da me e Cale Bijoux, la pelletteria di Giuliana Ferracuti, la moda bimbo firmata Le Sorelle Mochi, i libri proposti da Asino di Gianmarco Mari, le creazioni orafe di Viola Foggi, l’oggettistica di La Musolotta e i gioielli in oro vegetale di Oro Bio Gioielli.

Un’occasione per riscoprire la qualità del fatto a mano, sostenere le realtà locali e vivere un fine settimana immersi nella bellezza della primavera, tra natura, artigianato.