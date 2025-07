Sere d’estate a Lucignano: spettacoli, gusto e magia per la rassegna “Di Giovedì”

Tutto pronto a Lucignano per l’inizio di “Di Giovedì – Sere d’estate a Lucignano”, la rassegna che da giovedì 17 luglio a giovedì 7 agosto animerà il borgo con eventi, spettacoli, musica e buon cibo. Un progetto che unisce cultura, intrattenimento e tradizione, pensato per residenti, visitatori e turisti in cerca di serate da vivere in uno dei “Borghi più belli d’Italia”, nel cuore della Valdichiana.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 17 luglio, con la suggestiva “Notte di Fuoco – Opening”, serata inaugurale all’insegna dello street food, della rievocazione storica e dello spettacolo. Dalle ore 20.00 le vie del centro saranno animate dalle specialità toscane proposte dalle attività del borgo e dai food truck. Alle 21.30, la cerimonia inaugurale con l’apertura simbolica di Porta San Giusto, la sfilata del Gruppo Storico di Lucignano con sbandieratori e Capitano del Popolo e la lettura del bando. Alle 22.30, in Piazza San Francesco, spazio allo show con Le Muse del Diavolo’ (musica tribale e medievale) e lo spettacolo di fuoco de ‘I Mercenari d’Oriente’.

Ma “Di Giovedì” è solo all’inizio. Ecco il calendario dei prossimi eventi principali:

Giovedì 24 luglio – “Jazz & Wine” con Lino Patruno Jazz Show

Una serata elegante e raffinata tra ottimo vino e musica jazz dal vivo, in Piazza San Francesco. L’evento è su prenotazione.

Giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto – “Secret Garden Pic-Nic”

Un’esperienza immersiva e conviviale nell’atmosfera suggestiva di Piazza del Tribunale, trasformata in un giardino segreto per un pic-nic serale. Anche in questo caso, la partecipazione è su prenotazione.

Giovedì 7 agosto – “Luci Park – Borgo dei Giochi”

Gran finale per l’edizione 2025 con una serata dedicata ai più piccoli (e non solo): giochi, luci e attrazioni per tutte le età animeranno il centro storico in una festa pensata per tutta la famiglia.

Durante ogni serata del calendario, il borgo sarà attraversato da street music e street food, con specialità locali servite all’aperto lungo le vie del centro e una vivace atmosfera di festa che coinvolgerà ogni angolo di Lucignano.

“Esprimo grande soddisfazione per i Di Giovedì, format riconfermato e in crescita anno dopo anno – dichiara Roberta Casini, Sindaca di Lucignano – con uno sguardo anche agli altri eventi dell’estate lucignanese, fatta di mostre, cultura e appuntamenti enogastronomici d’eccellenza come quello del 10 agosto”.