Seravezza, una raccolta fondi per sostenere MemoFest: “la memoria è reale solo se condivisa”

Giunto alla sua nona edizione, Memofest è il primo Festival italiano interamente

dedicato alla Memoria: l’appuntamento estivo che ci accompagna in un viaggio alla

scoperta delle sue mille declinazioni, tra arte e musica, teatro e scienza, attualità e

storia. Ogni anno è ospitato nella splendida cornice di Palazzo Mediceo di Seravezza,

Patrimonio UNESCO, dove attira centinaia di spettatori con conferenze e spettacoli.

L’edizione di quest’anno si svolgerà il 14, 15 e 16 luglio e come ogni anno

accoglierà centinaia di spettatori senza far pagare alcun biglietto d’ingresso.

“Dal 2019 tutti gli eventi di MemoFest sono a ingresso gratuito – racconta la

Direttrice Artistica Alessandra Evangelisti – perché crediamo che la Cultura non

debba essere un privilegio di pochi e desideriamo che il nostro Festival sia fruibile da

tutti e tutte”. “Vorremmo continuare in questa direzione – prosegue Evangelisti –

purtroppo però un Festival del calibro di MemoFest ha dei costi organizzativi molto

alti e ogni anno ci scontriamo con le difficoltà che tutti i lavoratori e le lavoratrici

della Cultura conoscono. Per questo abbiamo pensato di coinvolgere il nostro

pubblico, sempre presente e attento alle nostre iniziative”. Da qui l’idea di fare un

appello alla Community del Festival, centinaia di persone che ogni anno affollano il

giardino di Palazzo Mediceo per ascoltare gli ospiti che MemoFest propone.

“Il titolo della campagna di crowdfunding è La Memoria è reale solo se condivisa

anche per questo – spiega Evangelisti – stiamo chiedendo a chi ci segue di partecipare

non solo nelle giornate del Festival, ma anche di essere con noi nella fase

organizzativa e di condividere un pezzetto di strada insieme. Anche la più piccola

donazione è apprezzata perché ci mostra l’affetto e la vicinanza del pubblico”. In

cambio lo staff ha pensato a delle originali ricompense, tuttr da scoprire. L’appello di

MemoFest è quello di donare e di condividere con gli amici e i conoscenti questa

iniziativa, creando un circolo virtuoso di collaborazione ed empatia per riuscire a

realizzare un’altra edizione di MemoFest accessibile e libera.

Quanto alla storia del Festival, alcuni dei nomi che MemoFest ha portato a Seravezza:

Francesco De Gregori, Vinicio Capossela, Serena Dandini, Piergiorgio Odifreddi,

Lunetta Savino, Peppe Servillo, Michele Serra Sandro Ruotolo, Pierdante Piccioni,

Piercamillo Davigo, Sergio Pirozzi, Ilaria Cucchi, Giulio Cavalli, Luca Telese, Marco

Cappato, Guido Catalano, Beppino Englaro, Paolo Borrometi, Dario Vergassola,

Francesca Mannocchi, i Tlon, Azzurra Rinaldi e molti altri ancora.

Per donare:

https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-memofest-la-memoria-e-realesolo-

se-condivisa/