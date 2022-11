Firenze Marathon 2022, iscrizioni chiuse a quota 7500

Si sono chiuse le iscrizioni alla Firenze Marathon 2022, edizione n°38, e la notizia è quella che gli organizzatori auspicavano: il tetto delle 7500 adesioni è stato toccato. A una settimana dal via, fissato per domenica 27 novembre, il successo e la ripartenza dell’evento sono ormai realtà certificata. Da ricordare, infatti che lo scorso anno, edizione della ripartenza dopo il periodo Covid, gli iscritti erano stati 4500 e i partenti effettivi 3850.

E’ quindi ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per tutti gli eventi che caratterizzano la settimana che precede la gara, a cominciare da mercoledì 23 novembre con la presentazione ufficiale dell’evento, la due giorni della leva scolastica a cura di Atletica Firenze Marathon, i due giorni del Marathon Expo e poi, infine e finalmente, l’attesa gara di domenica 27 novembre con partenza alle 8.30 da piazza Duomo e l’arrivo nella stessa suggestiva cornice.