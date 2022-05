FIRENZE – Fiera Didacta, “Il libro in braille nel sistema scuola” un seminario con Serena Spinelli 

Una riflessione sul libro in braille, sulle peculiarità dello strumento e sulle criticità del suo utilizzo nel percorso scolastico degli studenti non vedenti o ipo vedenti, sarà al centro dell’incontro che si terrà sabato 21 maggio alle 11.30, nel Padiglione Cavaniglia alla Fortezza da Basso a Firenze. Il seminario si svolge nell’ambito di Didacta, la più importante fiera sui temi del mondo della scuola. All’incontro partecipa per la Regione l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli.

Gli interventi dei relatori affronteranno tematiche teoriche e pratiche, dall’apprendimento e uso del codice braille in età scolare al processo produttivo del libro in braille all’esperienza di studenti, docenti ed educatori sull’uso del testo in braille nella didattica.

Oltre all’assessora Spinelli, intervengono Massimo Diodati, Presidente UICI regionale Toscana, Alessandro Salvi, Dirigente del settore Welfare e Innovazione della Regione Toscana, Paola Tronu, P.O. Stamperia Braille della Regione Toscana, Salvatore Maugeri, insegnante, UICI, Viola De Filippo, insegnante, UICI, Roberta Asiaghi, trascrittrice Braille, Stamperia Braille della Regione Toscana, Simona Pieracci, genitore Alyssa Bruni, studentessa.

La Regione, oltre a gestire l’unica scuola nazionale pubblica per cani guida, interviene a favore dell’inclusione delle persone non vedenti anche grazie all’attività della Stamperia braille.

La stamperia braille è un’eccellenza della Regione Toscana che la gestisce dal 1979 ed è, così come la Scuola cani guida, l’unica struttura pubblica di questo tipo in Italia. In particolare la stamperia regionale realizza un servizio fondamentale per i bambini e i ragazzi non vedenti e ipovedenti che frequentano le scuole della Toscana dalla scuola primaria alle superiori, garantendo a tutti loro la trascrizione dei testi scolastici.

Per saperne di più https://toscana-accessibile.it/-/la-stamperia-braille-alla-fiera-didacta