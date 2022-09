SANSEPOLCRO – Palio dei Rioni, resoconto di una serata di festa

Con uno schiacciante 6-1 Porta Romana vince il 45° Palio dei Rioni.

Piazza Torre di Berta ha vissuto mercoledì 7 settembre una serata intensa con Spalti gremiti di cittadini che hanno tifato con grande passione fino all’ultimo tiro.

Sono dunque 12 le vittorie dei giallo-rossi borghesi che hanno primeggiato in questa edizione della sfida cittadina. Subito in vantaggio i balestrieri di Porta Romana hanno dato filo da torcere al gruppo di Porta Fiorentina con i punti vincenti di Enzo Cestelli, Lorenzo Dell’Omarino, Francesco Scappini, Marco Bellanti, Giacomo Meo, Andrea Cestelli. Per i viola l’unico punto vincente è stato quello di Messer Marco Guerrini Guadagni.

Una vera e propria festa quella che è seguita fra balestrieri e tifosi che insieme hanno vissuto una serata entusiasmante mantenendo vivo lo spirito delle Feste del Palio in pieno svolgimento e che proseguono questa sera con il tradizionale Concerto Propiziatorio in Duomo.

Anche il sindaco Fabrizio Innocenti non ha voluto perdersi il clima di festa che ha animato il centro storico fino a tarda sera. Con lui anche altri componenti della giunta che hanno presenziato non solo in veste istituzionale, ma anche con la passione personale che da sempre li lega a questo appuntamento tanto sentito in città.

Ottima la regia dell’evento che ha visto coinvolti non solo i balestrieri, ma anche i figuranti del corteo storico assieme al gruppo Musici di Sansepolcro.

La serata è stata anche l’occasione per nominare Soci onorari della società Balestrieri Donatella Zanchi, storica della città che da sempre offre il suo prezioso contributo per raccontare e tramandare la cultura del Palio di Sansepolcro, Michele e Paolo Baschetti che hanno impresso sui propri mezzi di trasporto pubblico l’immagine stilizzata della Balestra portando sulle strade d’Italia e del Mondo l’immagine della nostra tradizione, infine Giulio Senesi laureatosi con una Tesi dedicata proprio al Palio della Balestra.

E’ stato inoltre nominati Socio Balestriere onorario Germano Barculli.

Tanti gli appuntamenti ancora in calendario fino a domenica quando la città vivrà il culmine degli eventi con il Palio della Balestra fra tiratori di Sansepolcro e Gubbio.