AREZZO – New Volley Borgo Sansepolcro, consegnati gli attestati dal comune

“Orgogliosi di voi e di quello che avete fatto, dando lustro all’intera città”. Così Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro, ha accolto staff e atleti della “New Volley Borgo” a Palazzo delle Laudi per la cerimonia che intendeva omaggiare il sodalizio pallavolistico dopo l’impresa della vittoria nel Campionato Regionale di serie C che è valsa la conseguente promozione in serie B al termine di una stagione entusiasmante. Con in testa il presidente Alessandro Celli, il tecnico Andrea Bocciolesi e il direttore sportivo Filippo Polcri, i giocatori della New Volley Borgo si sono presentati nella sala consiliare, teatro dei festeggiamenti. Tutti con medaglia al collo e con la bella coppa simbolo della vittoria. A riceverli l’amministrazione comunale capitanata dal sindaco, assessori e consiglieri. E Fabrizio Innocenti, memore dei suoi trascorsi sportivi ai vertici della pallavolo cittadina, si è intrattenuto amichevolmente con ciascuno dei giocatori, dispensando congratulazioni e battute. E consegnando attestati di merito allo staff e agli atleti, oltre a una targa ricordo donata al presidente Celli. “Lo sport è una grande palestra di vita” ha detto il primo cittadino del Borgo “e lo so bene perché da sempre ho un rapporto intenso con la pratica agonistica. Ogni tanto si vince, ogni tanto si perde e magari si soffre, ma bisogna sempre accettare il responso del campo con sportività. Oggi celebriamo con grande soddisfazione chi ha saputo raccogliere i frutti di un appassionato e lungo lavoro. Per cui rivolgo in primis i più sinceri complimenti ha chi si è impegnato tanto negli anni per centrare questo grande traguardo. L’amministrazione comunale sarà sempre al vostro fianco nelle nuove e prestigiose sfide che vi attendono, ma rivolgo anche un appello a tutte le forze imprenditoriali cittadine perché sostengano con entusiasmo e contributi i vari sodalizi sportivi che esistono al Borgo e che, anche indipendentemente dai risultati ottenuti, svolgono un’azione positiva e meritoria per i nostri giovani”. Al termine della cerimonia la tradizionale foto di rito, con amministratori e componenti della New Volley Borgo stretti in un ideale abbraccio alla Coppa simbolo di una vittoria che inorgoglisce l’intera comunità di Sansepolcro.