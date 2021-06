SANSEPOLCRO – Estate al Borgo 2021, un carosello di eventi per tutti

“E’ con grande soddisfazione che presentiamo un ricco calendario di eventi per l’estate. Nel 2020 l’offerta era ridotta ma quest’anno siamo tornati quasi a livelli ottimali. Tante le iniziative in programma, ben distribuite lungo i mesi estivi. Questo contribuirà a rendere vivo il periodo che va fino a settembre e a richiamare cittadini e visitatori”. Con queste parole il sindaco Mauro Cornioli ha introdotto la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella Sala del consiglio comunale di Sansepolcro per illustrare il cartellone estivo degli eventi. Erano presenti l’assessore Gabriele Marconcini, Giulio Migliore (responsabile della filiale di Sansepolcro della Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo), Massimiliano Micelli (responsabile Confcommercio Valtiberina), Sonia Fortunato (presidente dell’associazione commercianti del Centro Storico) e Chiara Cascianini (responsabile Confesercenti Valtiberina).

“E’ grazie ai commercianti, alla Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo, alle associazioni di categoria e a tutte le associazioni che hanno contribuito ad arricchire il programma, che possiamo stamani illustrare un bel cartellone – ha proseguito l’assessore Marconcini – Abbiamo prodotto del materiale informativo per guidare i visitatori lungo gli appuntamenti e distribuiremo un librettino tascabile con tutte le iniziative. A questo proposito, ringrazio per l’impegno l’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune che ha coordinato il tutto nonostante i tempi strettissimi”.

Giulio Migliore ha sottolineato la soddisfazione per la Banca di Anghiari e Stia nel sostenere il cartellone che segna la ripartenza dell’intera comunità.

“La gente ha bisogno di uscire, di stare fuori e lo faremo in sicurezza – ha detto Sonia Fortunato – Come sempre, proporremo la Street Music nelle pertinenze dei locali e il Mercatino del tarlo, oltre a collaborare con le associazioni per la riuscita di altri eventi”. “E’ bello parlare di queste cose, di un’estate che finalmente potremo vivere. Da parte nostra garantiamo la massima collaborazione e se potremo inserire ulteriori iniziative, lo faremo con grande soddisfazione” ha detto Micelli. Per quanto riguarda nello specifico i locali pubblici, bar e ristoranti, Chiara Cascianini ha sottolineato che “si sono tutti attrezzati, grazie anche all’ampliamento delle pertinenze consentito dal Comune, e ci sono quindi le condizioni ottimali per cenare e stare fuori. I locali non hanno avuto fretta di ripartire, hanno preferito aspettare che il quadro fosse chiaro e si sono organizzati di conseguenza”.

Per informazioni e ultimi aggiornamenti, nei prossimi giorni il file del librettino sarà caricato nel sito del Comune (www.comune.sansepolcro.ar.it).

Il calendario:

LUGLIO

1 luglio/30 agosto Cinema sotto le stelle (www.aurorasansepolcro.it)

2 Venerdì Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

4 Domenica Mercatini – Comm. del Centro Storico

6 Martedì Teatro in Giardino – L’attesa: uno spettacolo senza parole

7 Mercoledì Teatro in Giardino – Danziamo le emozioni – Omaggio a Frida Kahlo –Tedamis

8 Giovedì MusicFestival – Terre d’Arezzo, Chiostro Cattedrale S. Giovanni Evangelista

9 Venerdì Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

Teatro in Giardino – il Piano di Piero

16 Venerdì Kilowatt Festival – Capotrave Kilowatt

Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

17 Sabato Kilowatt Festival – Capotrave Kilowatt

18 Domenica Kilowatt Festival – Capotrave Kilowatt

Pompieropoli

19 Lunedì Kilowatt Festival – Capotrave Kilowatt

20 Martedì Kilowatt Festival – Capotrave Kilowatt

21 Mercoledì Kilowatt Festival – Capotrave Kilowatt

22 Giovedì Kilowatt Festival – Capotrave Kilowatt

23 Venerdì Kilowatt Festival – Capotrave Kilowatt

Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

24 Sabato Kilowatt Festival – Capotrave Kilowatt

First Event 2.0 viale Diaz

25 Domenica First Event 2.0 viale Diaz

Masterclass pianoforte Auditorium S. Chiara – Centro Studi Musicali Valtiberina 26 Lunedi Masterclass pianoforte Auditorium S. Chiara – Centro Studi Musicali Valtiberina 27 Martedì Masterclass pianoforte Auditorium S. Chiara – Centro Studi Musicali Valtiberina

Notti dell’Archeologia – Museo Civico

28 Mercoledì Masterclass pianoforte Auditorium S. Chiara- Centro Studi Musicali Valtiberina

29 Giovedì Teatro in Giardino – Festival Gaber – la Libertà è Giorgio Gaber

Masterclass pianoforte Auditorium S. Chiara – Centro Studi Musicali Valtiberina

30 Venerdì Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

Masterclass pianoforte Auditorium S. Chiara- Centro Studi Musicali Valtiberina 31 Sabato Masterclass pianoforte Auditorium S. Chiara- Centro Studi Musicali Valtiberina

AGOSTO

1 Domenica Mercatini – Comm. del Centro Storico

5 Giovedì Teatro in Giardino – Scivolando tra le onde

Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

6 Venerdì Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

8 Domenica Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

12 Giovedì Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

13 Venerdì Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

14 Sabato Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

16 Lunedì Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

17 Martedì Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

18 Mercoledì Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

19 Giovedì Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

20 Venerdì Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

21 Sabato Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

22 Domenica Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

26 Giovedì Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

27 Venerdì Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

28 Sabato Borgo Sport 2021 c/o Palazzetto dello sport

Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

29 Domenica Concerto della Rinascita, seconda edizione

Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

SETTEMBRE

2 Giovedì Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

3 Venerdì Concorso Maria Giubilei – Auditorium di S. Chiara

4 Sabato Concorso Maria Giubilei – Auditorium di S. Chiara

5 Domenica Concorso Maria Giubilei – Auditorium di S. Chiara

Mercatini – Comm. del Centro Storico

8 Mercoledì Feste del Palio della Balestra

9 Giovedì Feste del Palio della Balestra

10 Venerdì Feste del Palio della Balestra

11 Sabato Feste del Palio della Balestra

12 Domenica Palio della Balestra

16 Giovedì Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

17 Venerdì Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

18 Sabato Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

19 Domenica Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

24 Venerdì Street Music e Mercatini – Comm. del Centro Storico

Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti

26 Domenica Passaggio auto storiche

Festival Estivo 2021 – Laboratori Permanenti