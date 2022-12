Home-Cronaca- Sangue, Avis Toscana: “Boom di giovani tra i donatori, in un un anno oltre 500 in più”

Sangue, Avis Toscana: “Boom di giovani tra i donatori, in un un anno oltre 500 in più” I dati emersi in occasione dell'evento per i 50 anni dell’associazione: “Smentito il luogo comune secondo il quale ragazzi e ragazze sono disinteressati”