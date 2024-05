Siena, visita guidata alla Pinacoteca Nazionale in occasione della Festa della Repubblica

Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, CoopCulture propone una visita guidata alla Pinacoteca di Siena, per scoprire i capolavori della collezione d’arte, dalla piccola Maestà di Lorenzetti al Beato Agostino Novello di Simone Martini. Partenza alle 11, dopo una breve introduzione sulle origini e la storia del Museo si passa al secondo piano per esplorare la sezione dedicata alle origini della pittura senese fino alla seconda metà del Quattrocento, per poi proseguire con la sezione dedicata alle opere del Quattrocento, del Cinquecento e del Seicento Senese.

Costo 8 euro a persona e gratuito fino a 6 anni, posti limitati e prenotazione consigliata chiamando il numero 050 0987480 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 oppure scrivendo a prenotazioni.siena@coopculture.it.