Rock Contest Controradio 2025, prorogate iscrizioni al 29 settembre per gli artisti emergenti

Ultima “chiamata alle arti” per partecipare al ROCK CONTEST di CONTRORADIO: la scadenza del bando di iscrizione al più importante e riconosciuto concorso nazionale dedicato agli artisti emergenti, è prorogata fino a lunedì 29 settembre.

È possibile iscriversi sul sito www.rockcontest.it per provare ad entrare a far parte dei 30 artisti selezionati e avvicinarsi alla possibilità di aggiudicarsi un importante finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio, oltre che avere l’opportunità di una visibilità importante, di farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, mostrare il valore della propria musica e ampliare la propria rete di contatti con discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival nazionali, fino ai più importanti artisti della scena musicale italiana.

Opportunità uniche che ormai ROCK CONTEST offre da quasi quarant’anni e proprio per questo, oltre ad essere considerato il contest più importante e riconosciuto in Italia, è anche il più longevo: un vero e proprio punto di riferimento che da sempre favorisce la sperimentazione e anticipa gusti e tendenze, un concorso che, sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, valorizza le nuove proposte dando occasioni concrete per l’avanzamento del proprio percorso artistico e che pone l’attenzione sulla musica suonata dal vivo, l’unico vero ed insostituibile elemento di socializzazione, fruizione e condivisione della musica e dell’arte.

Ricordiamo che, negli anni, hanno sposato la valenza e lo spirito del contest, come giurati o ospiti live, artisti come Dario Brunori, Diodato, Colapesce, Manuel Agnelli, Piero Pelù, I Ministri, Andrea Appino (The Zen Circus), Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids), Enrico Gabrielli (Calibro 35), Paolo Benvegnù, Alberto Ferrari (Verdena), Cristina Donà, Dente, Iosonouncane, Lodo e Albi (Lo Stato Sociale), Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. E altrettanti artisti si sono avvicendati sul palco come “nuove proposte”, diventando poi artisti di fama nazionale: Offlaga Disco Pax, Lucio Corsi, Emma Nolde, Lamante e, facendo un salto indietro di più di 30 anni, Samuel e Boosta dei Subsonica, gli Scisma di Paolo Benvegnù, Irene Grandi in formato ‘alternative’ (con i Goppions), Enrico “Enriquez” Greppi e l’Orla della Bandabardò, Stefano Bollani, Roy Paci (con i Q­Beta), i Dirotta su Cuba, Marco Parente, etc.

Inoltre, la leggendaria Patti Smith è stata ospite di un evento speciale di incontro con gli artisti e Ligabue è stato testimonial dell’edizione del 2015.

Nonostante l’ormai storica denominazione, il ROCK CONTEST è aperto a tutti i generi musicali (rock, indie, elettronica, dream pop, r’n’b, trap, psichedelia, soul, folk, urban, nuovo cantautorato).

Per partecipare occorre essere artisti under 35 liberi da vincoli discografici e/o editoriali e compilare il modulo online caricando tre brani originali sul sito ufficiale www.rockcontest.it entro il 22 settembre 2025.

Anche solo partecipare può fare la differenza perché in giuria, ad ascoltare e selezionare i progetti in gara, ci saranno realtà discografiche tra le più affermate e interessanti: 42 Records, Woodworm Label, Carosello Records, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Black Candy Produzioni, Dischi Uappissimi, Spinnit, Notturno Dischi, Quindi Records, Santa Valvola Records e le agenzie di booking Locusta, All Things Live, Panico Concerti, Annibale e RC Waves.

A questi si aggiungeranno una serie di importanti musicisti. Tra i primi nomi confermati si annunciano Whitemary, giovanissimo astro dell’elettronica di qualità, Coca Puma, sofisticata cantautrice tra R&B e dream pop sperimentale candidata i Rockol Awards e targa MEI-Exitwell come Artista emergente dell’anno, Lamante, selvaggia e intensa cantautrice vicentina lanciata e scoperta dal Rock Contest 2022, Miglior artista emergente dei Rockol Awards 2024 e candidata Miglior Opera Prima al Premio Tenco e Emma Nolde, da personalissima esordiente premiata al Rock Contest nel 2019 a finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima nel 2020 e finalista delle Targhe Tenco nella categoria Miglior Album Assoluto nel 2025; quattro delle più interessanti giovanissime proposte della musica italiana ad incontrare e valutare i musicisti in gara della loro stessa generazione.

La lista completa dei nomi dei giurati dell’edizione 2025 verrà poi ufficializzata durante lo svolgimento del concorso.

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolte anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival italiani (La Prima Estate, RiveRock, Artico Festival, LARS Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, LET’S Festival, Santa Valvola Fest) con una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai 30 selezionati l’opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate, come è già successo nelle scorse edizioni a Lamante, LoStatoBrado, Emma Nolde, Lazy Lazarus, Lo-Fi Le Fusa, Duck Baleno, The Stand, Elso, Lazzaro, Punkcake, Saul Project, Marte, Wake Up In The Cosmos, Wicked Expectation, Androgynus, Mundial e tanti altri.

La giuria selezionerà 30 band/solisti per l’accesso al concorso che, a partire dal 28 ottobre, a Firenze, vedrà susseguirsi, con l’aggiunta del voto del pubblico in presenza e online, 5 serate eliminatorie e 2 semifinali, fino ad arrivare alla finale del 13 dicembre.

La serata finale, inizialmente prevista al Viper Theatre, a seguito dell’incendio che ha danneggiato il locale, si terrà alla Casa del Popolo di Grassina (FIRENZE – Via Abebe Bikila).

Le serate di selezione avranno luogo al Combo Social Club e al Glue Alternative Concept Space di Firenze che ospiterà poi le seminfinali. Le date di entrambe le fasi saranno communicate prossimamente.

Gruppi e artisti provenienti da fuori Toscana avranno diritto ad un rimborso forfettario delle spese di trasferta relative all’esibizione della fase eliminatoria.

Il 1°classificato ROCK CONTEST 2025 si aggiudicherà 3.000 euro, il 2°potrà usufruire di 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia.

A questi si aggiungono altri importanti premi: il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e in generale la condizione giovanile contemporanea vincerà il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì – 9^ edizione, riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Il premio, per un valore di € 2.000, consiste nella produzione, con la consulenza da parte di un produttore artistico, e nella registrazione di n.2 brani in uno studio professionale.

Il Premio Enrico Greppi “Erriquez” – 5^ edizione, indetto dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò, premierà il testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita. Il Premio ha un valore di € 2.000,00 e consiste in n. 3 giornate di studio di registrazione professionale o, in alternativa, nella produzione di un videoclip musicale.

Per il Premio Best Live Experience, Arte Residente (azienda che trasforma teatri e cinema in disuso in spazi per residenze artistiche, specialmente nel settore musicale, offrendo agli artisti un luogo dove creare, provare, registrare e preparare tour) offre 3 giorni di residenza artistica presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo (PI) per preparare il proprio concerto in uno spazio tecnologicamente all’avanguardia (ne hanno usufruito, fra i tanti Andrea Appino, Gianni Maroccolo, Edda, etc), con la supervisione di Antonio Aiazzi (Litfiba).

Infine, alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto De Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest. In palio, la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio.

Il ROCK CONTEST è organizzato da Controradio e dall’associazione Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in collaborazione con Regione Toscana–Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì.

Main Sponsor del concorso è B&C Speakers, sponsor tecnici Audioglobe e Sam Recording Studio, Blue Moon Recording Studio.

L’immagine ufficiale del ROCK CONTEST 2025 porta la firma di Alessandro Baronciani, proseguendo così una collaborazione già decennale nata nel 2015.

Tutte le informazioni, il regolamento completo e le schede di iscrizione sono online sul sito www.rockcontest.it.

LA STORIA DEL ROCK CONTEST

Il Rock Contest nasce nel 1984 per iniziativa di Controradio, sulla scia del fermento culturale e musicale portato dal punk e dalla new wave. Dalla scena fiorentina emergono decine di band che suonano nelle cosiddette cantine, e il Rock Contest si propone fin da subito come palco e spazio di libera espressione per i gruppi giovanili. In poche edizioni, con il supporto del mezzo radiofonico, diventa un importante fenomeno di promozione musicale, offrendo una concreta possibilità di visibilità.

Fin dall’inizio salgono sui palchi del Rock Contest artisti poi affermatisi sulla scena nazionale come Samuel e Boosta dei Subsonica, gli Scisma di Paolo Benvegnù, Irene Grandi in versione alternative (con i Goppions), Enrico “Enriquez” Greppi e l’Orla della Bandabardò, Roy Paci (con i Q-Beta), i Dirotta su Cuba, Marco Parente e molti altri.

Negli anni a cavallo tra gli ’80 e i ’90 il Rock Contest rappresenta un obiettivo ambito per molti gruppi dell’area. Permette di esibirsi davanti a un pubblico numeroso e garantisce visibilità attraverso la stampa, le trasmissioni radiofoniche, le interviste e le compilation su CD delle varie edizioni.

Nel 2002 il Rock Contest diventa ufficialmente un concorso nazionale aperto a tutti i generi musicali. La partecipazione è completamente gratuita, e i premi risultano consistenti e funzionali allo sviluppo di una carriera musicale professionale. Un’operazione mediatica su più fronti (radio e TV nazionali, stampa specializzata e generalista, concerti in Italia e all’estero, tutoraggio in studio) contribuisce a rendere i partecipanti sempre più visibili.

Nel corso degli anni, il tutoraggio in studio è affidato a musicisti e produttori affermati come Paolo Benvegnù, Enriquez (Bandabardò), Giacomo Fiorenza (42 Records) e Mauro Fasolo (Jennifer Gentle). Nel 2004, grazie alla vittoria ed alla produzione curata dal Rock Contest, gli Offlaga Disco Pax realizzano Socialismo Tascabile, diventato un classico della musica alternativa italiana.

Le giurie si compongono negli anni dei nomi più autorevoli della scena musicale italiana: giornalisti, discografici, produttori, artisti come Dario Brunori, Piero Pelù, Manuel Agnelli, Cristina Donà, Alberto Ferrari (Verdena), Vasco Brondi, Diodato, Rachele Bastreghi (Baustelle), Appino (The Zen Circus), Iosonouncane, Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale), Max Collini (Offlaga Disco Pax), Ministri, oltre agli scout di etichette come Audioglobe, Woodworm, 42 Records, Picicca.

Ogni anno centinaia di band e artisti inviano i propri demo per partecipare alla più longeva e importante vetrina per la musica emergente italiana. Grazie al Rock Contest molti si esibiscono poi in contesti di rilievo nazionale e internazionale, come opening act per Ligabue, Manu Chao, Patti Smith, Jon Spencer, Pere Ubu, Gang Of Four, Zen Circus, Beady Eye, oltre a numerosi festival estivi.

Numerosi partecipanti conquistano contratti discografici o di booking. Tra questi: Offlaga Disco Pax, Emma Nolde, Lamante, Samuel Katarro (oggi King of the Opera), Manitoba, Baby Blue (con Serena Altavilla), Denise, The Hacienda. King of the Opera (nel 2012) e Blue Willa (nel 2013) sono i primi due gruppi italiani a esibirsi al prestigioso Primavera Sound di Barcellona. The Hacienda, vincitori del Rock Contest 2005, vengono scelti come supporter per il tour italiano dei Beady Eye, band degli ex Oasis.

Nel 2009 esce il libro I love rock’n’roll: Rock Contest, quindici minuti di gloria e orgoglio sul più importante palcoscenico per emergenti (Giunti Editore – di Raffaele Palumbo, prefazione di Ernesto de Pascale), che racconta storie, aneddoti e protagonisti del concorso e della scena alternativa italiana.

Dal 2011, anno della prematura scomparsa di Ernesto De Pascale, viene istituito il Premio Ernesto de Pascale per la migliore canzone in italiano tra quelle in gara.

Nell’edizione 2015, Luciano Ligabue offre al gruppo vincitore di questa sezione (i Loren) una settimana di registrazione nel proprio studio.

Nel 2013 nasce Rock Contest Records, l’etichetta ufficiale del concorso, in collaborazione con Audioglobe. L’obiettivo è valorizzare le proposte più interessanti e pronte per l’esordio discografico. Le prime uscite includono Violacida, Sonalastrana, Secondo Appartamento, The Whip Hand e i Mandrake di Giorgio Mannucci. Nello stesso anno esordisce sul piano nazionale un giovanissimo Lucio Corsi con la sua prima band, i Miaosatelliti, semifinalisti di quell’edizione. La prima canzone scritta la Lucio ad essere pubblicata su CD è appunto “La canzone del disco”sul CD compilation dell’edizione.

Nel 2019, i trent’anni del Rock Contest sono celebrati con il film documentario Il Rock Contest: 30 anni di musica indipendente, 30 anni del più importante concorso per emergenti, firmato da Giangiacomo De Stefano.

Nel 2020, a causa della pandemia, il Rock Contest si trasforma temporaneamente in una versione video speciale: la Computer Age Edition.

Nel 2021 si torna dal vivo, almeno per la serata finale, mentre le selezioni avvengono tramite puntate video condotte da Giustina Terenzi e Silvia Boschero (Radio RAI).

Dal 2022 il concorso torna integralmente in presenza, ma con il supporto della diretta streaming, che consente anche al pubblico da casa di votare (modalità che sarà mantenuta nelle successive edizioni). Sempre dallo stesso anno nasce l’iniziativa Live Is Better, che coinvolge le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival italiani (Cinzella, Ypsigrock, Ferrara Sotto le Stelle, La Prima Estate, Riverock e molti altri) nella valutazione dei progetti in gara.

Nel 2023 e 2024 il Rock Contest conferma la sua centralità come piattaforma per la scoperta della nuova musica indipendente italiana e si rinnova ulteriormente: aumenta il numero di band provenienti da tutta Italia, si amplia il network dei festival coinvolti nel progetto Live Is Better e cresce l’attenzione della stampa specializzata.

In un panorama musicale sempre più fluido, il Rock Contest si conferma un osservatorio privilegiato e un trampolino reale per la nuova musica italiana.

Sito www.rockcontest.it