Riparte Obiettivo Bluesin, il contest che porta ad esibirsi sul main stage del Pistoia Blues 2026
Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2026 di Obiettivo Bluesin, il contest organizzato dal Pistoia Blues Festival dedicato a band e musicisti emergenti. Obiettivo Bluesin, anche per il 2026, porterà 3 gruppi o solisti vincitori ad esibirsi sul main stage della 45esima edizione del Festival prevista ad inizio Luglio.
Tutte le informazioni per partecipare sono comunicate sul sito ufficiale del festival.
Il contest è dedicato a gruppi musicali o singoli artisti (musicisti o cantautori) senza limiti di età. I generi musicali ammessi sono Blues, Rock, Folk, Indie, Soul o contaminazioni.
Per partecipare occorre inviare un brano originale (Mp3) ed il link ad un video live, cover di classico del blues rock internazionale; oltre a foto, biografia e contatti. Le cover possono essere riarrangiate e personalizzate.
I tre vincitori si esibiranno sul main stage del Pistoia Blues 2026 ed il loro nome sarà inserito nel programma ufficiale del festival che vede già in calendario gli artisti come Jethro Tull, Fantastic Negrito, The Darkness e molti altri.
C’è tempo fino al 30 aprile 2026 per inviare le proprie candidature. L’iscrizione è sempre gratuita.
Tutte le info per partecipare su https://pistoiablues.com/obiettivo-bluesin/
