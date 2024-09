Ricerca e Soccorso, a Capannori l’edizione 2024 della “Grifone” dal 16 al 20 settembre

L’edizione 2024 dell’Esercitazione “Grifone” si terrà in Toscana dal 16 al 20 settembre prossimi, all’interno dell’aeroporto di Lucca Capannori. L’attività è pianificata e condotta annualmente dall’Aeronautica Militare (A.M.) attraverso il Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA), nell’ambito dell’accordo internazionale SAR.MED.OCC. (SAR Mediterraneo Occidentale), con il supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Sono ad oggi 10 gli elicotteri che parteciperanno all’attività, in rappresentanza di Forze Armate italiane ed estere, Corpi armati e non dello Stato. In particolare: Aviazione dell’Esercito (UH-90A); Marina Militare (MH-101A); Aeronautica Militare (HH-139B e 2 TH-500); Carabinieri (UH-139D); Polizia di Stato (AW-139); Guardia di Finanza (MH-169); Capitanerie di Porto / GC (AW-139); per la Spagna parteciperà un S-76 dell’Ejercito del Aire.

Tramite la “Grifone 24” tutti gli “attori” del SAR (Search and Rescue nella dicitura internazionale – Ricerca e Soccorso in italiano) sono chiamati a collaborare per approfondire la reciproca conoscenza di mezzi, attrezzature, procedure e capacità, esattamente come accadrebbe in un grande evento reale. Il tutto, con la partecipazione di assetti e personale straniero, alla presenza di osservatori internazionali.

Le squadre di soccorso terrestri che si eserciteranno con gli elicotteri saranno fornite principalmente dal Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana – a cui si aggiungerà personale dell’Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza (con i propri militari qualificati Tecnico di Soccorso Alpino) e delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. È prevista anche la partecipazione dell’Associazione Cavalieri d’Italia Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) e del locale 118 all’interno del dispositivo sanitario, a riprova di quante differenti professionalità possano unire le forze per raggiungere lo scopo primario della “Grifone”: addestrarsi a salvare vite umane.

Sull’area dell’aeroporto di Capannori sarà allestito sin dai giorni precedenti il Posto Base Avanzato (PBA), un vero e proprio eliporto campale completo di tutti i servizi, centro nevralgico delle attività esercitative, dove convergeranno gli aeromobili coinvolti ed opereranno le squadre di soccorso. Il totale delle persone impiegate in questa Esercitazione sarà di circa 450 unità.

L’attività di volo sarà concentrata nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 settembre (ci potrebbero essere voli fino alle 23), mentre per il giorno 20 settembre è previsto un “Media Day”, un’occasione per mostrare le capacità espresse da tutte le Amministrazioni partecipanti. Le aree designate per l’addestramento sul terreno si trovano sulle Alpi Apuane, e sono state coordinate con il Parco Regionale.