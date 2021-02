FIRENZE – L’Ospedale Palagi al servizio dell’utenza

L’Ospedale Palagi ospita anche il Centro Multidisciplinare di Terapia del Dolore

Caro ai fiorentini, l’ex IOT Istituto Ortopedico Toscano si trova sul Viale Michelangelo. Di origine trecentesca e proprietà dei Serristori, la villa era passata nel corso dei secoli ai Brunacci-Mastiani e poi, in ultimo, ai Dufour-Berte. A partire dal 1965 numerose varianti furono necessarie. Ulteriori modifiche furono apportate con il progetto di ristrutturazione dell’ottobre 1978: il nuovo IOT fu inaugurato nel 1986.

Al suo interno anche il Centro Multidisciplinare di Terapia del Dolore, organizzatore di diversi convegni sulla sincronicità, dove si valorizza il ruolo della musica per combattere varie forme di dolore. Dal Novembre 2018 il Palagi è stata la prima struttura dell’Azienda USL Toscana Centro a dotarsi di un macchinario per l’Ozonoterapia, un trattamento medico che utilizza una miscela di ossigeno e ozono come agente terapeutico per curare una vasta gamma di malattie. Questo è stato possibile grazie alla Fratellanza Fiorentina Onlus che ha donato all’Azienda l’apparecchio del valore di circa 15 mila euro. All’inaugurazione anche l’assessore comunale Sara Funaro e quello regionale Stefania Saccardi.

In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo nel combattere l’emergenza sanitaria, ci piace sottolineare altre novità dell’Ospedale Palagi: