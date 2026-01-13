Regione, 3 milioni per le coste toscane

La Giunta regionale ha approvato ieri la delibera che stabilisce criteri e modalità per erogazione del contributo regionale per interventi di manutenzione e ripristino della costa e degli abitati costieri toscani.

Il previsto stanziamento di 3 milioni euro relativo all’anno 2026 fa riferimento al Documento Operativo con il quale le Amministrazioni comunali presenti lungo il litorale del territorio regionale, nel contesto delle loro funzioni istituzionali riguardanti la gestione del demanio marittimo ed il suo corretto utilizzo in relazione alla tutela della costa e degli abitati costieri, possono presentare richiesta di erogazione di un contributo a favore degli interventi stagionali di propria competenza a condizione che compartecipino economicamente in misura pari ad almeno il 20% dell’importo totale delle opere.

“Questo – spiega l’assessore all’Ambiente David Barontini – è il primo provvedimento concreto sul tema della salvaguardia delle coste toscane della nuova consiliatura, sviluppato con il decisivo contributo degli Uffici regionali competenti che hanno lavorato con tempestività definendo i criteri di ammissibilità delle domande e le modalità per l’attribuzione dei punteggi per l’ottenimento del contributo regionale. Vogliamo preservare e valorizzare la nostra splendida costa anche per contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici”.

Gli interventi ammessi al finanziamento riguardano la riprofilatura stagionale della spiaggia con materiali geologici inorganici e sedimenti marini, interventi di manutenzione di opere di difesa della costa e degli abitati costieri finalizzate alla protezione dall’invasione e dall’erosione delle acque marine e le operazioni di ripristino degli arenili, mentre restano esclusi gli interventi di manutenzione di opere marittime aventi finalità diversa dalla tutela della costa e degli abitati costieri, gli interventi di pulizia delle spiagge e di gestione o rimozione del materiale spiaggiato.

“Il nuovo anno – aggiunge il presidente Giani – si apre nel segno del rinnovato impegno della Regione verso i territori del litorale toscano. La tutela dell’ambiente costiero è parte integrante di una visione politica più ampia, dove il patrimonio naturale è parte integrante di un sistema di prevenzione e ripristino a vantaggio di cittadini, operatori e imprese che sulla costa vivono e operano”.

La delibera prevede che le Amministrazioni comunali assegnatarie del contributo regionale, nel rispetto del cronoprogramma e delle disposizioni del documento operativo, approvino il progetto esecutivo dell’intervento a valere sulle risorse assegnate e provvedano quindi affidare e realizzare i lavori, compresa la direzione e il collaudo/regolare esecuzione dei medesimi ed infine completare la rendicontazione dell’intervento entro il 31/12/2026.