Probios, dalla linea “Senza Zuccheri in più” le nuove Composte 100% Frutta

L’attenzione agli zuccheri è un trend che sta caratterizzando il mondo dei prodotti alimentari “free from” nel panorama italiano e l’esigenza, o la volontà, dei consumatori italiani di diminuirne l’intake è stata recepita da tempo da Probios. L’azienda toscana lo scorso anno ha lanciato la linea Senza Zuccheri In Più, costituita da referenze completamente senza zuccheri e senza zuccheri aggiunti.

Novità assoluta nel mondo del bio, la linea è nata per soddisfare le esigenze dei consumatori che seguono una dieta a ridotto contenuto di zuccheri, senza mai tradire la promessa di proporre un biologico che non scende a compromessi con il gusto e la qualità.

Grazie all’assidua ricerca, durata oltre un anno, del reparto R&D sulle proprietà dell’eritritolo biologico, Probios ha realizzato con successo una linea unica nel panorama bio, che sfrutta la proprietà dolcificante di questa sostanza naturale estratta dal mais.

L’eritritolo ha zero calorie e l’assunzione degli alimenti che lo contengono induce un minore aumento del glucosio ematico (indice glicemico pari a zero).

I fragranti Frollini cacao e nocciole sono completamente senza zucchero, realizzati con olio di girasole, senza olio di palma e garantiti vegan, in quanto senza latte e senza uova in ricetta. Anche le Ciambelline limone e zenzero, dal gusto fresco e deciso, ottime per ogni momento della giornata, sono 100% senza zucchero, così come i Thè bianco gusto pesca e Thè bianco gusto limone, i primi thè biologici dolcificati con eritritolo sul mercato. Chiudeva l’offerta la Crema cacao e nocciole, senza zuccheri aggiunti (solo 1,6g/100g di zuccheri contenuti naturalmente), ottenuta con l’impiego di sole nocciole italiane, 100% vegan e senza glutine, adatta per tutti coloro che devono seguire una dieta a basso contenuto di zuccheri ma che non vogliono rinunciare ad una dolce coccola 100% biologica.

Dopo il grande successo riscontrato dalla linea, Probios ha deciso di arricchire la selezione con le nuove composte 100% frutta senza zuccheri aggiunti, naturalmente dolci poiché contengono solo gli zuccheri della frutta.

La Composta 100% Fragole Probios è realizzata con fragole biologiche come unico ingrediente. Ѐ un prodotto garantito senza zuccheri aggiunti, ed è buonissima da spalmare sulle fette biscottate per la giusta carica mattutina, ma anche come ingrediente nelle ricette di dolci e crostate. Disponibile nel formato da 215g anche ai gusti Mirtilli Neri e Pesche Italiane 100% bio, è anche garantita senza glutine.

Utilizzato finora come ingrediente nella realizzazione della linea Senza Zuccheri in più, Probios ha pensato di lanciare l’Eritritolo Biologico anche come dolcificante da tavola, disponibile nel formato di 200g. Ѐ ideale per chi vuole ridurre l’assunzione di zuccheri nella propria dieta, poiché dolcifica con efficacia senza modificare i sapori ed è senza calorie.

A conclusione di un anno in cui le preparazioni casalinghe sono divenute protagoniste nelle abitudini dei consumatori, l’eritritolo biologico si pone come un valido alleato nella preparazione di dolci e dessert, ma anche per dolcificare bevande come tè e caffè.

Come ha spiegato la Nutrizionista Probios Benedetta Belli: “L’eritritolo, a differenza dello zucchero, può aiutarci nel controllo della glicemia, dei livelli di insulina e del peso, perché non aumenta i livelli di glucosio nel sangue e non è correlato ad aumenti di livelli di colesterolo e trigliceridi. In più, viene assorbito per il 90% dall’intestino ed escreto immutato attraverso le urine. Un valido aiuto dalla Natura per riabituarci al sapore autentico degli alimenti”.

Con il rilancio della nuova linea Senza Zuccheri In Più, Probios conferma il proprio impegno nella ricerca di soluzioni biologiche che siano sempre più allineate con le esigenze dei consumatori alla ricerca di qualità, gusto e sicurezza.